Ваши предки были бунтарями: эти фамилии раскроют тайну рода

Украинские фамилии могут скрывать неожиданные страницы семейной истории и рассказать, кем были ваши далекие предки. Некоторые родовые имена происходят от названий повстанцев, гайдамаков, наемных воинов или людей, которые нарушали закон и выступали против власти.

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Историки объяснили, какие фамилии сохранили память о бунтарском прошлом украинских родов. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Согласно данным, приведённым в работе Валентина Лученко "Происхождение украинской фамилии", в 18 веке отдельные родовые имена могли получать люди, которых связывали с бунтарством, кочевым образом жизни или нарушением закона.

Фамилии, связанные с бунтарями

Одним из таких родовых имен является Левенец, которое сегодня носят около 2675 украинцев, преимущественно в Тернопольской и Киевской областях. В 18 веке так называли участников повстанческого движения на Подолье, которые не признавали власти панов, объединялись в лесные отряды и нападали на дворянские имения.

Не менее показательна фамилия Гайдамака. Согласно историческим источникам, её могли получать люди, известные жестокими нападениями, поджогами усадеб и уничтожением помещичьих хозяйств.

Само слово происходит от глаголов со значением "гнать" или "нападать". Сейчас эту фамилию носят около 1800 украинцев, больше всего – в Киевской области.

Фамилией Дейнека, которую сегодня носят более 5 тысяч украинцев, изначально называли крестьян, которые из-за нехватки средств не могли приобрести сабли и вооружались обычными дубинами. Во время народных восстаний такие отряды нередко действовали самостоятельно, разгромили помещичьи имения и не подчинялись приказам казацкой старшины.

Одной из самых распространённых фамилий этой исторической группы является Сердюк, её носят почти 20 тысяч украинцев. Сначала сердюками называли воинов наёмных пехотных полков, которые служили гетманам, охраняли их и выполняли функции военной полиции. После расформирования этих подразделений многие бывшие сердюки присоединялись к гайдамацким отрядам.

Напомним, ранее мы рассказывали о происхождении фамилий, уходящих корнями во времена казачества и напоминающих о воинах, гетманах и деятелях Запорожской Сечи. Некоторые из них и сегодня остаются распространенными, хотя их происхождение уходит вглубь веков.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие фамилии указывают на то, что в роду были князья. В этом плане к изучению их происхождения нужно подходить очень осторожно.

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