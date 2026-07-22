Плюс 10 грн за литр? Украинские АЗС готовятся переписывать цены на бензин и дизель

Украинские АЗС могут уже в ближайшее время существенно изменить цены на автомобильное топливо. Эксперты рынка не исключают, что бензин и дизель в худшем случае могут подорожать еще на 8-10 грн за литр. Причиной называют резкий рост мировых цен на нефть, дефицит дизельного топлива в Европе, проблемы с поставками топлива в Украину и российские обстрелы.

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При этом оптовые цены уже фактически опередили розничные, отметил "Минфину" топливный эксперт Дмитрий Леушкин. По его словам, сейчас топливо на оптовом рынке стоит настолько дорого, что отдельные партии дешевле покупать непосредственно на АЗС.

"Со дня на день цены на стелах заправок также начнут двигаться вверх. Сейчас все операторы активно сокращают скидки. Цены могут вырасти на 8-10 гривен за литр, и это не предел", – прогнозирует эксперт.

Важно понимать, что такие прогнозы – это лишь оценки возможных сценариев развития ситуации на топливном рынке. Любой прогноз может оказаться ошибочным. К тому же одним из самых больших рисков для топливного рынка являются панические настроения среди населения. Именно массовый спрос способен создать временные трудности даже тогда, когда запасов топлива достаточно.

Почему топливо снова дорожает

Главной причиной нового скачка стало резкое обострение ситуации на мировом нефтяном рынке. На прошлой неделе стоимость нефти Brent выросла почти на 16%, а 20 июля превысила отметку в 90 долларов за баррель – максимум за более чем месяц. Несмотря на незначительное снижение котировок, цены остаются высокими.

Таким образом рынок отреагировал на новое обострение конфликта вокруг Ирана и проблемы с прохождением нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Из-за этого резко подорожали и нефтепродукты в Европе, откуда Украина импортирует значительную часть топлива. По данным Консалтинговой группы "А-95", котировки дизельного топлива в Европе уже превысили $1200 за тонну, а средняя оптовая цена дизеля в Украине всего за неделю выросла почти на 7 грн за литр.

Ситуацию дополнительно осложняет высокая конкуренция за ресурс. Как сообщал профильный портал Enkorr, украинские трейдеры уже сталкиваются со сбоями в поставках, поскольку отдельные партии дизельного топлива перекупают другие покупатели еще до прибытия в европейские порты. Руководитель Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также отмечает, что на рынок влияют сокращение поставок российского дизельного топлива на мировой рынок и общий дефицит ресурса.

Кроме того, риски для рынка усугубляют российские удары по топливной инфраструктуре Украины. Разрушение нефтебаз и АЗС вынуждает операторов учитывать дополнительные расходы и риски в своей ценовой политике.

Заправки уже повышают цены

Первые изменения украинские водители уже видят на табло АЗС. По данным "А-95", которыми располагает OBOZ.UA, только за последнюю неделю средняя цена дизельного топлива на заправках выросла почти на 2,8 грн за литр.

Крупнейшие сети также пересмотрели свои прайсы. В частности:

ОККО и WOG повысили цены на бензин и дизельное топливо примерно на 2 грн за литр;

UPG увеличила стоимость бензина на 2,5 грн, а дизельного топлива – более чем на 3 грн;

KLO подняла цены на бензин на 4 грн, а на дизельное топливо – более чем на 5 грн.

До каких цен может подорожать топливо

По прогнозу Куюна, если нынешняя ситуация на мировом рынке не изменится, в ближайшее время дизельное топливо может подорожать как минимум до 86 грн за литр, а бензин А-95 – до 83 грн. Эксперты также предупреждают, что нынешний топливный кризис может оказаться более сложным, чем весенний.

Дело в том, что июль и август – период максимального потребления топлива. В это время идет уборка урожая, активизируются грузовые перевозки, строительные работы и автомобильные поездки. Из-за высокого спроса любое сокращение поставок или подорожание ресурса значительно быстрее сказывается на ценах на АЗС.

Более дорогое топливо будет означать дополнительные расходы и для аграриев. Это может увеличить себестоимость сельскохозяйственной продукции и впоследствии отразиться на ценах на продукты питания.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские АЗС меняют режим работы из-за российских атак. Украинцев призывают реже посещать заправки и проводить там как можно меньше времени.

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