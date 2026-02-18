'Существовали более 300 млн лет назад': на Волыни в воде заметили существо-'вампира' времен динозавров. Фото

В водоемах на Волыни заметили редкую миногу украинскую (Eudontomyzon mariae), которую еще называют существом-"вампиром". Это бесчелюстная рыба, предки которой существовали более 300 миллионов лет назад.

О появлении краснокнижного животного сообщили сотрудники Национального природного парка "Припять-Стоход". По словам ученых, обнаружение миноги свидетельствует о хорошем экологическом состоянии воды, ведь этот вид очень чувствителен к загрязнению.

"Минога украинская – раритетный вид круглоротых, предки которых существовали более 300 млн лет назад. Выявление этого вида свидетельствует о хорошем экологическом состоянии водных экосистем, ведь минога чувствительна к загрязнению и нарушению гидрологического режима", – говорится в сообщении.

Этот вид занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим и уязвимым.

Что известно о миноге

Миноги (Petromyzontidae) – это существа без челюстей, которые живут в реках. Некоторые виды мигрируют между водами, а многие из них питаются как внешние паразиты, присасываясь к другим рыбам. В мире существует около 30 видов миног, они встречаются в умеренных водах обоих полушарий и в бассейне Северного Ледовитого океана.

Длина тела миноги может достигать от 15 до 120 см. Они не имеют парных конечностей, все плавники непарные, и у них нет челюстей. Имеют одну ноздрю, которая не соединена с горлом. Мозг маленький, похожий по размеру на мозг обычной рыбы, и защищен хрящево-кожаным черепом. У миноги есть семь жаберных мешков, которые отдельно соединены с дыхательными отверстиями на теле.

Рот миноги – это присасывающий диск с роговыми зубами и роговым языком. Благодаря такому строению минога может присасываться к рыбам и питаться их мышцами и кровью.

