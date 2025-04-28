'Существо, которое привлекает к себе внимание': мать мальчика с аутизмом пожаловалась на буллинг детской писательницы, она оправдалась

Украинская детская писательница Леся Воронина на фестивале "Книжкова країна" в Киеве оскорбила 12-летнего Тимофея, мальчика с аутизмом, а затем оправдалась и заявила о "недопустимой ошибке". По словам мамы, Виктории Кравченко, женщина назвала ее сына "существом, которое привлекает к себе внимание".

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На своей Instagram-странице Кравченко сообщила, что Тимофей 26 апреля похал на презентацию детских книг вместе с классом. Ее сын – савант, он уже в 9 лет мог умножать трех- и четырехзначные числа, самостоятельно научился играть на фортепиано, он имеет феноменальную фотографическую память и может быстро совершенно точно назвать дату любого события в своей жизни.

"Тимофий вместе с другими детьми пошел на встречу, чтобы спрашивать, слушать авторов, быть частью мероприятия. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика "существо, которое привлекает к себе внимание", – отметила Кравченко.

Одноклассники поддержали Тимофея, а классная руководительница попыталась объяснить, что он ребенок с аутизмом. Воронина якобы ответила, что "это и так понятно".

Об инциденте рассказала и Оксана Андреева, учительница в частной христианской школе "Скарб", где учится ребенок. Она также написала о том, что писательница назвала школьника "существом".

"Ни один ребенок никогда и нигде не должен слышать такие слова в свою сторону", – подчеркнула педагог.

"Мы всегда берем наших особых учеников на все мероприятия. И да, иногда они могут реагировать по-другому, говорить по-другому. Но в этом – жизнь. И мы хотим, чтобы дети учились быть собой, не бояться и не прятаться", – объяснила она.

На странице Facebook вчера вечером 28 апреля Воронина прокомментировала событие. "Я не знала, что мальчик аутист!" – написала она.

Писательница заявила, что мальчик "активно реагировал" на выступление автора Ирэн Роздобудько, мешал ей общаться с другими участниками встречи. Поэтому она "сделала ему резкое замечание, объясняя, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание и унизить выступающего человека".

"Когда учительница Тимофея сказала: "Это особенный мальчик!" – я осознала, какую недопустимую ошибку совершила, и ответила: "Понимаю, простите!" Мне невероятно жаль, что мои слова оскорбили Тимофея, оскорбили его семью, друзей и всех, кто поддерживает его на пути адаптации и развития.

Мне очень досадно, что сразу после встречи не поговорила с учительницей и Тимофеем и не извинилась перед ними. Я хочу искренне попросить прощения у Тимофея, у его мамы и у всех, кому причинила боль моя неосведомленность и резкая реакция на возгласы ребенка, который, конечно, никого не хотел оскорблять", – написала Воронина.

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