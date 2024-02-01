На Киевщине уже проснулся сурок Викентий: что это значит

В зоопарке "12 месяцев" в Вышгороде Киевской области сурок Викентий решил проснуться раньше обычного. Приблизительно две недели назад он вышел из своего домика и начал прогуливаться по вольеру.

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Об этом сообщает Общественное. Сотрудники зоопарка объяснили, что животное может просыпаться раньше, если среднесуточная температура превышает ноль градусов и продолжает повышаться.

Но существует вероятность, что сурок может вернуться к спячке, если погода похолодает.

"Давление меняется, меняется температура, становится тепло. И оно, заспанное, потихоньку выходит на улицу и начинает рассматривать, что изменилось вокруг", – рассказал сотрудник зоопарка Сергей Бурч.

Факт раннего пробуждения сурка Викентия не угрожает его здоровью, поскольку он имеет достаточный жировой запас, что позволяет ему продержаться еще месяц в спящем состоянии.

Викентий живет в зоопарке почти девять лет, и только один раз его будили накануне Дня сурка 2 февраля. Считается, что если солнце светит ярко, и животное видит свою тень, то оно вернется в нору, предполагая позднюю весну. В то время как в пасмурные дни, когда тень не видно, сурок не спешит в нору, что может предвещать раннюю весну.

Однако сотрудники зоопарка "12 месяцев" выступают против искусственного будения грызунов. Считается, что окончательно сурки выходят из спячки в середине марта.

Напомним, знаменитого сурка Тимка, традиционно "прорицающего" погоду, освободили из российского плена. Вооруженные Силы Украины во время сентябрьского контрнаступления деоккупировали село Нестеровка, где расположена биологическая станция Харьковского национального университета имени Каразина, на которой вместе с другими животными живет сурок-прорицатель.

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