'Суперские эмоции и много подарков': Фонд Рината Ахметова поздравил детей из Донецкой области

Сотни детей получили поздравления в рамках традиционной Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям!". Уже 25 лет она является символом заботы и помощи детям по всей Украине. Развлекательные мероприятия были организованы Фондом Рината Ахметова для детей из уязвимых категорий, которые особенно нуждаются в поддержке и внимании.

Видео дня

В Днепре участниками новогодних встреч стали дети из прифронтовых регионов Донецкой области – Соледарской, Покровской громад и других населенных пунктов, а также дети-переселенцы из Мариуполя, которые сейчас проживают в городе.

Для мальчиков и девочек подготовили яркую и насыщенную программу: конкурсы, интерактивные игры с аниматорами, фотозоны, фокусы и праздничный концерт. Дети с восторгом участвовали в развлечениях, искренне радовались и делились эмоциями.

"Суперские эмоции! Здесь так много людей, развлечений и подарков. Я пел и танцевал", – делится впечатлениями 9-летний Максим из Мариуполя.

"Мне очень нравятся такие мероприятия. Здесь весело и есть подарки. Больше всего понравился концерт", – говорит 13-летняя Вероника из Соледара.

Вся развлекательная программа была специально разработана для активного досуга детей и соединила подвижные игры и конкурсы, зажигательные танцы и спортивные испытания.

"Здесь очень веселые конкурсы. Нравится то, что здесь я могу познакомиться с новыми друзьями", – рассказывает 9-летняя Лиза из Соледара.

"Аниматоры, песни, различные фокусы. Мне все очень понравилось", – говорит 6-летняя Аделина.

Программа "Ринат Ахметов – Детям!" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям!" является Новогодняя акция – традиция, которая непрерывно длится уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние активности для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины.

Больше здесь.