Як тільки в ОРДЛО завозять нових мобілізованих з росії на ринках з’являються військові товари. Здебільшого це сухпаї, одяг та взуття (амуніція), плащ-палатки, військові палатки, ножі, лопати. Зброя теж продається, але не на прилавках, це більш чорний ринок, як-то у народі кажуть "з під поли".

Добрі люди розповідають, що поки мобілізованих везуть по росії до точки збору, це Ростовщина, вони встигають пропити усе, що їм видають. Не знаю, наскільки це правда, однак на Ростовщині та в ОРДЛО відкрито сотні мілітарі-магазинів, де можна купити як нове так й б/у спорядження.

Але є нюанс, як підмітили місцеві мешканці, на цей раз, вони не пов’язують появу сухпаїв з прибуттям нових мобілізованих з росії. Бо, як правило, п’яні новобранці, блукають по ринку чи наливайкам та залишають там невеличку кількість амуніції чи сухпаїв. На цей час сухпаїв під маркою "армія росії" продається настільки багато, що у мешканців ОРДЛО з’явилися підозри, що постачальником є якась військова частина, яка вже знаходиться в ОРДЛО та продає своє забезпечення, через, увага, великі втрати, які не повідомляє командуванню, а продовжує отримувати забезпечення на померлих, яке продає ось на місцевих ринках ОРДЛО. Бо іншого пояснення такої кількості сухпаїв просто не має.

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Мешканці ОРДЛО обурені тим, що ринок просто завалений військовою продукцією з маркуванням "армія росії", бо ж її отримують не тільки російські військові, а й їх мобілізовані. Бо ж мобілізованих з ОРДЛО теж одягає та утримує росія.

Обурення полягає у тому, що мобілізовані з ОРДЛО, тобто колаборанти, скаржаться дружинам на погане забезпечення, та постійно просять, щоб їм збирали теплі речі та їжу.

Так як в ОРДЛО не розвинутий волонтерський рух, то допомогу місцевим мобілізованим збирають здебільшого родичі, або у наказному порядку проводять збори допомоги по школах чи бюджетним організаціям.

Обурені мешканці ОРДЛО навіть написали з приводу масової продажі сухпаїв звернення до прокуратури та міністерства оборони росії. Але то таке, най пишуть, як-то кажуть- бумага все стерпить.

Якщо ось цей висновок, що сухпаї продає якась військова частина, що розквартирована в ОРДЛО та у такій кількості, то це можливо й правильне зауваження донбасян, що частина просто несе втрати, але продовжує надавати неправдиві свідчення до керівництва та отримує забезпечення на померлих.

Хоча, мене не здивує ніщо. Можуть й продавати, навіть, якщо живі будуть голодувати. До мобілізованих донбасян відношення "третій сорт – не брак". Можуть й на мертвих отримувати. До мертвих тут теж ставлення "помер максим, та й хрін з ним", часто трупи вбитих росіян тижнями лежать біля моргів, прикриті якоюсь драниною.

Я ось на цьому фоні згадала цікаву історію, то розповім. У школах ОРДЛО батьків просто доводять ось цими поборами на благодійність. Постійні збори їжі, шкарпеток, цигарок. Тобто дитина у навчальному закладі отримує папірець, що треба принести: цигарки, ліки, прокладки, шкарпетки, консерви, печиво, чай, каву, цукерки.

Нікого не турбує матеріальний стан родини, а це в ОРДЛО зараз важливо, бо є багато підприємство, у тому числі шахти, де затримка зарплати складає півроку й більше. То батькам не до благодійності. Тим більше, що вже багато відомо щодо цього "волонтерства", коли люди дізнаються від своїх мобілізованих чоловіків, що ті нічого з передачок не отримують. То вже бушують підозри, що оці "набори проживання" забирають собі ті, хто їх збирає.

То ось моя знайома, яка не може покинути ОРДЛО через фінансові проблеми, бо живе з дитиною на зарплату та допомогу батьків, бо не отримує аліменти, теж потрапила у цейтнот через небажання допомагати окупантам та колаборантам та наказну благодійність. Але, щоб ви розуміли, в ОРДЛО неможливо відмовитися здавати "нашим мальчикам освободителям", бо одразу напишуть донос, оголосять "холом", а то ще й "шпигуном ЗСУ". Тому хочеш-не хочеш, але неси. Бо почнуть давити на дитину, цькувати її, а це ще небезпечніше ніж донос. То вона вийшла з ситуації, як змогла. Принесла у школу пакет з горіхами. Ще й на горішках намалювала червону зірочку.

Звісно ж почався крик "вам что денег жалко на наших освободителей, защитников, ждете здесь укропов, НАТО". Мовляв, як бідні "защітнікі-опочленці" будуть оті горішки щелкати зубками, яких в них й так немає, бо ж стоматологи роз’їхалися, зуби болять та й не по гризеш горішки, коли тебе "ЗСУ лохматить, як тузік грелку".

А вона ж україночка, не ликом шита, як оті лапті лаптеногі. Вона руки у боки й у крик "вы не цените наших защитников и освободителей, орехи полезны для мозга, они поедят орехов и думать начнут, вы что хотите, чтобы они там не думали, отупели еще больше и из-за этого еще больше умерли там, да я вас в комендатуру, да я сейчас патруль вызову, пусть проверят".

Патруль й комендатуру в ОРДЛО не хоче ніхто, навіть упороті рашисти, бо ж перше, що спитає патруль та комендатура – чи є чоловік та де – тому усі підтримали цю жіночку й заволали, що читали про полезності горішків на мозок, як він є. Тим більше, що на горішках червона зірка, що символізує "нашу победу". На том й зійшлися. Корисно ж. Для мозку. Якщо він є.

Яке ж було здивування моєї знайомої, коли на наступні збори декілька жінок з класу теж принесли насіння, горішки, якусь сушку з яблук з легким натяком, що її вже хтось їв й віддали це з обличчям "мати героїня рятує світ". Бо ж, не хімія якась там, а натуральне! Так вона дізналася, що не одна "любить" побори та окупантів.

Я спитала, а навіщо ж ти ото корячилася та зірки малювала. А вона відповіла: "Боялась дуже, щоб оті горішки мені боком не вилізли, бо у класі є такі жіночки, що несуть печиво, каву ящиками, бо ж чоловіки військові при посадах, тому на ринку заберуть у підприємців безкоштовно, а у школу здадуть, ще й закидають іншим, мовляв, от ми любимо "наших защитников", а ви ні. Ну, я й придумала, як прикриття, а ще, ну, гарно ж, коли будуть давити оті червоні зірки, майже, як навіяння вуду, щоб вони останні зуби поламали".

Стосовно великої кількості сухпаїв "армія росії" на ринках ОРДЛО місцева "прокуратура" відповіла, що це не їх справа, бо це бізнес, а бізнес, то податкові перевірки. Податкова "рєспубліки" відповіла, що це військовий товар, який приходить з росії, то усі питання до постачальника – на росію. Далі поки нічого не відповіли. Напевно зайняті.