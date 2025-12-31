В Карпатах ударил мороз 17 градусов, идет снег. Фото

В Карпатах в последний день 2025 года существенно ухудшилась погода. В горах температура воздуха опустилась до 17 градусов мороза и выпал снег.

Спасатели предупредили о крайне сложных условиях и призвали украинцев воздержаться от похода в горы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Погода в Карпатах

По информации спасателей, на утро 31 декабря на горе Поп Иван облачно, в связи с чем видимость ограничена, ветер юго-западный 15-17 м/с. В ведомстве отметили, что такие погодные условия несут серьезную опасность для жизни и здоровья.

Горные спасатели Прикарпатья сообщили, что по состоянию на утро 31 декабря в Карпатах идет снег, ветер юго-западный 5-7 м/с. Глубина снежного покрова местами достигает уже 25-30 см.

"В горах усложнение погодных условий! Просим удержаться от выходов в высокогорье. По состоянию на утро на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 15–17 м/с, температура воздуха –17°С. Такие погодные условия представляют серьезную опасность для жизни и здоровья", – говорится в сообщении ивано-франковского ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине царит настоящая зимняя погода, такой она останется и на Новый год. В среду, 31 декабря, по всей территории ожидаются осадки в виде снега, а на юге – в виде мокрого снега.

