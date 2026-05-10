Суд в Луцке оштрафовал водителя ТЦК, который травмировал беременную женщину, которая пыталась остановить бус

Суд в Луцке вынес вердикт водителю автомобиля ТЦК СП, который двумя месяцами ранее сбил беременную женщину на улице Ровенской, чем нанес ей травму и вызвал угрозу прерывания беременности. Ореста Б. оштрафовали на 3400 грн.

Об этом сообщает местное информационное агентство "Волинські новини". Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 30 марта, около 8 часов утра.

Подробности дела

Как отмечается в протоколе, на территории местного ЖК "Атлант" водитель автомоблия Fiat Scudo, Орест Б., не учитывая возникшую дорожную ситуацию, совершил наезд на женщину, в результате которого лучанка получила ушибы и ссадины. После этого виновник ДТП Орест Б. уехал с места происшествия, а потерпевшую неотложно госпитализировали.

Патрульная полиция составила на мужчину проколы по ст. 124 "Нарушение ПДД, повлекшее ДТП" и ст. 122-4 КУоАП "Оставление места дорожно-транспортного происшествия".

На суде подсудимый признал вину и просил строго не наказывать. Заслушав объяснения и исследовав имеющиеся материалы дела, суд оштрафовал его на 3400 грн, а также он должен уплатить 665 гривен судебного сбора.

Что предшествовало

Издание пишет, что потерпевшая была женой мужа, к которому работники ТЦК 30 декабря применили физическую силу, посадив его в бус. Сообщалось, что тогда она находилась на 17 неделе беременности, однако несмотря на это пыталась помешать применению силы, а когда авто тронулось, она упала на асфальт.

Медики установили угрозу прерывания беременности, и доставили пострадавшую в медицинское учреждение. Пресс-служба Волынского облцентра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщила журанлистам, что у нее диагностировали гематомы и ссадины лица и рук. Также пострадавшая получила острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

