'Сценарий всегда подобный': Клименко рассказал, как спецслужбы РФ вербуют украинцев через соцсети

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга рассказал, как российские спецслужбы вербуют украинцев через соцсети и мессенджеры. Он заявил, что теракт во Львове стал очередным подтверждением того, что враг и в дальнейшем использует такую тактику.

Об этом Клименко сообщил во время брифинга, комментируя расследование преступлений против национальной безопасности. По его словам, в большинстве случаев Россия использует украинцев для подготовки и выполнения терактов и диверсий.

"Сценарий всегда подобный: сначала – легкое задание за небольшое вознаграждение, далее – втягивание в тяжкие преступления. Так российские спецслужбы пытаются превратить украинцев в инструмент терактов и диверсий", – отметил министр.

По словам Клименко, предложения поступают через телеграмм-каналы, анонимные чаты и даже игровые платформы. Людям обещают деньги за поджоги, закладку взрывчатки или сбор информации об объектах критической инфраструктуры и правоохранителей.

Министр подчеркнул, что значительную часть исполнителей составляют несовершеннолетние. "Если мы говорим о террористических актах, то совместно с коллегами за это время мы раскрыли 78 процентов таких преступлений. Из них 26 процентов были совершены несовершеннолетними. Это серьезный и тревожный показатель", – сообщил он.

И добавил, что вербовка происходит системно. Сначала – простые задачи, потом более сложные. И в какой-то момент человек уже оказывается в ситуации, из которой сложно выйти без уголовной ответственности.

По данным МВД, правоохранители зафиксировали 596 случаев поджогов автомобилей военных, волонтеров и полицейских, которые осуществлялись по заказу врага. Из них 367 преступлений уже раскрыто. В 107 случаях правонарушения совершили несовершеннолетние.

Клименко отметил, что к работе были привлечены оперативные службы, следователи и киберподразделения. "Мы понимаем, насколько важно проводить системную профилактическую работу среди детей и молодежи – как в школах, так и в высших учебных заведениях. Это наши дети, наши внуки", – сказал министр.

Он также сообщил, что зафиксировано 122 случая, когда дети самостоятельно обратились в полицию после получения предложений по так называемой работе. Чаще всего речь идет о поджогах автомобилей, помещений почтовых операторов или административных зданий, а также о доставке взрывоопасных предметов.

"Мы должны понимать: за этими предложениями стоят российские спецслужбы, и ответственность за такие действия является реальной и неотвратимой", – подчеркнул Клименко.

Министр предупредил, что исполнители часто не получают обещанных денег. "Россия использует наших граждан, и чаще всего те, кто подвергся вербовке, не получают деньги – вместо этого их ждет реальное пожизненное заключение. А в отдельных случаях россияне лишаются исполнителей – ликвидируют их прямо во время попытки закладки взрывчатки", – отметил он.

По словам главы МВД, в ближайшие дни Национальная полиция представит обновленный алгоритм реагирования на подобные угрозы. Он призвал граждан немедленно сообщать правоохранителям о таких предложениях.

"Если вам или вашим близким поступают подобные предложения – немедленно сообщайте в правоохранительные органы. Один своевременный сигнал может спасти много жизней", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 18 февраля, в Коломые на Ивано-Франковщине прогремел взрыв. Чрезвычайное происшествие произошло в помещении ТЦК.

Также напомним, что Служба безопасности по горячим следам задержала российских агентов, которые в Киеве взорвали авто неподалеку от одного из зданий СБУ 11 февраля этого года. Одним из злоумышленников оказался военнослужащий ВСУ, который оставил место службы на Сумщине.

