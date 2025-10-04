'Строили планы. Ужас': умер известный украинский журналист Шалайский

Умеризвестный украинский журналист-расследователь Алексей Шалайский, соучредитель проекта "Наши Деньги". Ему было всего 58 лет.

Об этом сообщили журналисты Кристина Бердинских и Сергей Сыроватка. Причиной смерти Шалайского стали проблемы с сердцем.

Он начал свою карьеру в 1990-х годах и работал в изданиях "Зеркало Недели", ProUA и ForUM. Вместе с журналистом Юрием Николовым он стал одним из основателей расследовательского проекта "Наши Деньги", известного многочисленными громкими журналистскими расследованиями в Украине.

"Большое идейное сердце, на котором много всего держалось. Только запланировали новый проект. Строили планы. Ужас", – отметил Сергей Сыворотка.

Напомним, 3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка. Вместе с ним был украинский журналист Георгий Иванченко из издания Kyiv Independent, который получил ранения. Трагическую новость подтвердила 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, к сожалению, погиб еще один мужественный защитник Украины. Это журналист радио "Киев FM" и издания "Наш Киев", военнослужащий Александр Голяченко.

