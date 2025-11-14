'Стрелочник', а не глава мафии': Коломойский прокомментировал обвинения против Миндича

Бизнесмена Тимура Миндича нельзя считать организатором коррупционной схемы в энергетике, ведь он "стрелочник". Так охарактеризовал ситуацию бизнесмен Игорь Коломойский.

Об этом, бизнесмен, который находится под стражей, заявил общаясь с журналистами. Он не считает Миндича организатором схемы и назвал его "стрелочником", а не "главой мафии".

"Я считаю, что Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии", – сказал Коломойский.

По словам бизнесмена, ранее он и Тимур Миндич имели хорошие взаимоотношения.

"Хотя говорят, что это не профессия, но он хороший парень", – высказался о Миндиче Коломойский.

Также Коломойский подчеркнул, что расследование дела бизнесмена не касается его собственного дела. Но он рассказал журналистам, что следит за "ситуацией".

Что предшествовало

10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили о разоблачении схемы, которая позволяла посторонним лицам годами получать 10-15% от контрактов "Энергоатома", контролируя кадровые и финансовые решения. Контрагенты были вынуждены платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов.

Одним из фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич. Также известно, что в схему были вовлечены бизнесмен Александр Цукерман, экс-министр энергетики Герман Галущенко, экс-министр национального единства Алексей Чернышов, бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.

– На фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана наложили санкции. Им заблокируют активы, запретят переводить средства и лишат государственных наград.

– Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках спецоперации "Мидас" объявили о подозрении 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в том числе "Энергоатома". Пятеро участников группы уже задержаны.

