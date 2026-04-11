Страстная суббота: что традиционно делают в этот день

Страстная или Великая суббота – это последний день перед Пасхой. Верующие вспоминают погребение Иисуса Христа, молятся и завершают подготовку к Светлому Воскресению. Этот день сочетает скорбь, тишину и одновременно ожидание большой радости.

Страстную субботу традиционно проводят в спокойных предпраздничных хлопотах. OBOZ.UA рассказывает о традициях и запретах этого дня.

Что означает Великая суббота

В церковной традиции Великая суббота посвящена воспоминанию о погребении Христа. В Евангелии говорится, что Иосиф Аримафейский попросил у Понтия Пилата разрешения забрать тело Иисуса для погребения. После этого тело намазали благовониями, завернули в белое полотно – плащаницу, и положили в пещеру, закрыв вход камнем.

Традиции Великой субботы

Страстную субботу принято проводить в молитве и внутреннем очищении. Верующие просят прощения у близких за обиды, пытаются отпустить старые конфликты и настроиться на праздник с чистыми мыслями. Считается, что этот день стоит прожить спокойно, без суеты, сосредоточившись на домашних делах и на духовном содержании предпасхального времени.

В храмах в этот день происходят особые богослужения. Одной из важных частей является крестный ход с Плащаницей вокруг храма. Перед самой полночью Плащаницу переносят на Престол, где она остается еще на 40 дней – до Вознесения.

Также именно в Великую субботу в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, сходит Благодатный огонь. Его считают знаком грядущего Воскресения Христова.

Что можно делать в Страстную субботу

Этот день традиционно посвящают завершению последних приготовлений к Пасхе. Именно в субботу многие хозяйки пекут куличи, красят яйца и составляют праздничные корзины.

Также добрым делом считается помощь другим. В Великую субботу принято раздавать милостыню, поддерживать тех, кто в этом нуждается, совершать бескорыстные поступки. Важно попросить прощения у родных и самому отпустить обиды.

Несмотря на приближение праздника, пост в этот день еще продолжается. Традиционно можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты и мед.

Народные приметы на Великую субботу

В народе с этим днем связывали несколько примет.

Считалось, что тот, кто смеется в Страстную субботу, потом весь год будет плакать.

Если в этот день много разлилось воды, ждали хорошего сенокоса и щедрого урожая.

Ясная погода в Великую субботу считалась знаком теплого и солнечного лета.

Существовало и поверье, что если освященное яйцо бросить в воду, а потом умыться ею, это может добавить здоровья и продлить молодость.

Что нельзя делать в Великую субботу

С этим днем связано много запретов. В народной традиции считается, что нельзя есть блюда, приготовленные с термической обработкой, а также употреблять алкоголь.

Не советуют разговляться раньше Пасхи, заниматься рукоделием, работать в саду или ходить на рыбалку. Также нельзя обижать животных, купаться, устраивать вечеринки, громко веселиться, танцевать или петь.

Отдельно отмечают, что в Великую субботу не стоит ходить на кладбище, ссориться, ругаться, драться или злословить. Плохой приметой считается отказать кому-то в помощи.

Также в народе говорили, что в этот день не следует ничего отдавать из дома и не стоит занимать деньги.

