Страсть и активность: топ-4 главных черт характера людей, рожденных в апреле

Люди, рожденные в апреле, принадлежат к одному из двух знаков зодиака: динамичного Овна (21 марта – 19 апреля) или медленного, устойчивого, практического Тельца (20 апреля – 20 мая).

Обычно они все способны точно определить цель и решительно двигаться к ней, независимо от скорости, которую они выбирают. Они мотивированы и их нелегко отговорить от любой цели, которую они задумали. Это отражает тот факт, что они появились на свет в месяц, созданный для полноценного роста и полного выхода из спячки в мир, полный цветущей новой жизни, пишет OBOZ.UA.

Жизнь здесь и сейчас

Люди, рожденные в апреле, обладают врожденной способностью жить настоящим моментом. Те, у кого больше влияния Тельца, легко исследуют мир всеми пятью органами чувств, тогда как игривые, широко открытые глаза, люди, рожденные в апреле, способны без особых трудностей испытывать беззаботную радость. В свою очередь, люди, рожденные в апреле, являются одними из самых присутствующих.

Энтузиазм и проактивность

Поскольку они появились на свет в пору года, которая символизирует движение вперед после долгого, холодного и сложного сезона, люди, рожденные в апреле, от природы стремятся к смелым целям, направляя свое естественное внутреннее влечение к пересечению финишной прямой. Независимо от того, они внешне энергичны или тихо решительные, они хотят, чтобы их воспринимали как успешных людей, и имеют немало решимости оставить свой след. Их ориентированность на результат часто создает условия для того, чтобы люди, рожденные в апреле, стали лидерами в выбранной ими области.

Единение с природой

Независимо от того, собираются ли они в амбициозный поход, посещают ли выступление любимой группы на свежем воздухе, или присоединяются к другу на теннисный матч, рожденные в апреле любят проводить время в мире. Вполне логично, что они настроены именно на это, учитывая, что месяц обычно предлагает немало приятных погодных дней, которыми вы, вероятно, обязаны воспользоваться. Земность Тельца и активность и целеустремленность Овна побуждают апрельских людей находить повод выйти из дома и насладиться окружающей средой, будь то под их любимым деревом на заднем дворе или на соседней беговой дорожке.

Страсть

Как огненный знак, которым управляет Марс, Овен часто действует импульсивно, а как земной знак, которым управляет Венера, Телец обожает роскошь, красоту и чувственность. В свою очередь, люди, рожденные в апреле, способны вкладывать все свое сердце во все, что они обожают и чего хотят, будь то близкая связь с кем-то особенным, или незабываемый отпуск, полный увлекательных и веселых экскурсий. Весна, как правило, вдохновляет нас быть более флиртующими и стремиться к более радостным аспектам жизни, и люди, рожденные в апреле, не могут не воплощать эту энергию.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

