Страны Балтии изучают опыт 'Метинвеста' по строительству укрытий – Politico

Страны Балтии начали активно изучать украинский опыт гражданской защиты на фоне роста угрозы дроновых атак и нарушений воздушного пространства со стороны России. Как сообщает международное издание POLITICO, компания "Метинвест" Рината Ахметова уже провела предварительные переговоры с правительствами региона относительно возможного строительства укрытий.

По данным издания, в последние недели балтийские компании и представители власти обращались к украинским производителям и специалистам по гражданской защите для консультаций по закупке и обустройству бомбоубежищ.

"Это небольшие страны. Они пытаются найти лучшие решения для защиты от возможной российской агрессии, чтобы обезопасить своих людей", – объяснил генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко в комментарии POLITICO во время форума GLOBSEC в Праге.

Причиной такого интереса стали регулярные инциденты с беспилотниками в странах Балтии. На прошлой неделе в Литве после нарушения воздушного пространства дроном в укрытие эвакуировали президента и премьер-министра страны, а жителей Вильнюса призвали срочно укрыться.

В издании отмечают, что опасения в странах Балтии растут на фоне масштабных атак России по Украине с применением сотен дронов и ракет. Балтийские правительства считают, что даже ограниченное обострение может создать критическую нагрузку на системы ПВО и гражданской защиты.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков подтвердил изданию, что компания уже обсуждала с правительствами стран Балтии возможность строительства укрытий для защиты населения от дроновых атак – ведь после начала полномасштабного вторжения "Метинвест" начал производить как гражданские укрытия, так и защитные конструкции для фронта. Компания поставляет наземные и подземные укрытия для военных позиций, а также систем защиты техники от ракетных и дроновых ударов.

"Любой может построить бомбоубежище, но настоящую ценность имеет тактическое ноу-хау", – говорит Рыженков.

Рост количества атак дронов уже влияет даже на рынок недвижимости в странах Балтии, пишет POLITICO: в Литве застройщики все чаще рекламируют подвальные и укрепленные помещения как потенциальные укрытия в случае атак. Поэтому балтийские страны стараются максимально быстро перенимать украинский опыт, поскольку европейские спецслужбы предупреждают о возможном усилении военной угрозы со стороны России в ближайшие годы.

Как известно, компания "Метинвест" разработала и поставляет на передовую специальные стальные укрытия-укрытия, которые при правильной установке способны выдержать обстрелы из артиллерии. Также "Метинвест" построил два подземных госпиталя на передовой: строительство второго госпиталя, выполненного по стандартам NATO Role 2, закончилось в прошлом году, а первый подземный госпиталь уже помог спасти более 6 000 военных. Кроме того, "Метинвест" построил в Одессе подземный учебный хаб из стали, специально для курсантов Военной академии. Уникальное сооружение возвели в рамках проекта "Стальная мечта", чтобы учебный процесс не прерывался во время воздушных тревог.