Страна черной зависти: пять бытовых 'жаб', душивших каждого в СССР

Несмотря на то, что фанаты СССР рассказывают о равенстве и гармонии, там все равно было место для зависти. 99% людей в союзе жили одинаково плохо, поэтому даже малейшие успехи одних становились поводом для возмущения других.

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Попытка власти приравнять всех друг к другу привела лишь к нищете и раздору в обществе. О том, в чем это выражалось, рассказал известный белорусский блогер Максим Мирович.

В СССР у людей отсутствовали обычные блага и вещи, удовлетворяющие базовые потребности. Все это держало уровень счастья населения на довольно низком уровне. Кроме того, из-за безисходности и ощущения, что ничего изменить невозможно, людям оставалось только завидовать.

Жилье

Жилье – это, наверное, был повод для величайшей зависти в СССР. В довоенное время, когда в коммунальных квартирах жили по 5-10 семей, люди завидовали друг другу по поводу того, что у кого-то были больше комнаты. Это часто даже становилось причиной доносов, ведь соседи имели право претендовать на "освободившуюся" жилую площадь. Поэтому люди регулярно следили друг за другом, собирая компромат.

После появления хрущевок, куда переехали некоторые семьи из коммуналок, зависть не исчезла. Но теперь поводом для нее стали раздельные санузлы, лучшая планировка и наличие "лишней" комнаты, не предусмотренной по советским жилищным нормам. Это могло даже стать причиной ненависти и многолетней розни между людьми.

Мебель и интерьер

Сегодня подавляющее большинство людей может без проблем снимать квартиру с хорошим интерьером или купить мебель, которая нравится себе домой, а в СССР из-за дефицита все было кардинально по другому.

Во времена союза даже самая простая покупка становилась предметом осуждения и зависти. Если у соседей появилась мебельная стенка, хрустальные бокалы, ковер и т.д., то люди спрашивали, где они это достали и сколько заплатили "сверху", чтобы это получить, а затем активно обсуждали среди приятелей и родственников.

Одежда и аксессуары

Сегодня одежда не имеет особого значения. Даже самые богатые люди мира могут годами ходить в однотипных футболках и джинсах и это никак не влияет на их самочувствие. Но в СССР что-то хорошее, удобное и яркое нельзя было просто купить. Его нужно было "достать", а потому более или менее хорошо одетые люди сильно выделялись среди серой массы и вызывали незаурядную зависть.

Должности

Поскольку частного бизнеса в СССР не существовало, единственным способом повысить свой уровень жизни хоть немного был карьерный рост. Для получения высоких должностей редко требовались реальные навыки и исключительные умственные способности, поэтому люди, чтобы увеличивать свои шансы на успех, не пытались работать лучше и развиваться, а собирали компромат, плели интриги и писали жалобы на своих конкурентов.

Паспорта

Этот вид зависти появился в последние годы существования СССР. Власти всегда рассказывали людям о том, что советский паспорт – это предмет для гордости, но как только из страны стало возможно более или менее свободно уезжать, люди массово начали получать документы Канады, США, Израиля и других стран. Ну а тем, у кого уже был советский паспорт, оставалось только завидовать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как в СССР пропагандировали нормальность тотальной нищеты.

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