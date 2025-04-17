Страхование авто будет бесплатным для ветеранов, – нардеп

Для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны будет бесплатно страхование авто. Рада приняла в целом законопроект №12295-д, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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По словам нардепа, страховой полис будет стоить 0 грн. Половину стоимости, как и сейчас, будет покрывать МТСБУ, а другую половину – государство из бюджета.

"До 30 июня 2025 года эти категории лиц могут не покупать ОСАГО вообще, но выплаты в случае ДТП все равно будут осуществляться. Далее заключение договора станет обязательным — но со 100% компенсацией. Если человек нарушит условия (например, не сам будет управлять авто или предоставит ложные данные), то потеряет право на компенсацию", то потеряет право на компенсацию.

В законе существуют условия получения бесплатного страхования: автомобиль должен быть в собственности, не для коммерческого использования.

Закон вступит в силу после подписи президента.