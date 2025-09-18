Стоит ли волноваться, если собака не отходит от вас: тревожный сигнал

Обычное поведение собак, которое часто неправильно понимают как признак привязанности, может на самом деле сигнализировать о том, что ваш любимец испытывает тревогу.

Собаки любят своих хозяев больше всего на свете, и домашние любимцы часто хотят быть рядом и следовать за ними, куда бы они ни шли. Такое поведение нормально, но если оно становится чрезмерным — когда ваша собака паникует каждый раз, когда вы уходите, и не дает вам места — это может быть признаком "патологической зависимости", предупреждает Конкита Мартинес, ветеринарка ветлечебницы AniCura Canis i Felis. Она сказала, что собаки установили особую связь с людьми благодаря своим социальным инстинктам, пишет Express.

Как и люди, они стремятся к ощущению принадлежности, а также чувствуют себя обязанными знать, что делают люди дома и где они находятся.

Вот почему собаки часто внимательно следят за хозяевами. Те, кто просто ищет общества, учатся время от времени оставаться в одиночестве, и их можно оставлять без присмотра в отдельной комнате.

Но некоторые собаки имеют тревогу разлуки, расстройство поведения, "характеризующееся тревогой и стрессом, когда хозяин находится вдали от своего любимца".

Это проявляется как "ненормальная и преувеличенная реакция сильного страха, беспомощности и тревоги".

Различные факторы, такие как возраст и порода собаки, могут повлиять на риск развития тревоги разлуки у вашего пушистого друга. Но самым важным является его ранний опыт.

тревожные признаки включают чрезмерный лай, царапанье или ломание вещей, мочеиспускание или дефекацию в помещении.

Это может произойти до и во время отсутствия владельца, собаки, пораженные этим, часто преувеличенно приветствуют владельцев после их возвращения и отчаянно нуждаются во внимании.

Эксперт отметила, что собак не следует наказывать за плохое поведение в таких ситуациях, поскольку собака только следует своим инстинктам и не понимает, за что ее наказывают.

Решение проблемы заключается в том, чтобы исправить любую чрезмерную зависимость, которую они демонстрируют, приучить их проводить время отдельно от людей и уменьшить тревожность, говорит эксперт по вопросам животных.

