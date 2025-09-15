Кинолог назвал идеальную породу собак, которая станет другом вашей семьи

Если вы ищете идеальную породу собаки для своей семьи, то, по словам одного кинолога, есть одна, которая действительно прекрасно подойдет в качестве домашнего любимца.

Видео дня

Так, Уилл Атертон, специалист по поведению собак, заверил, что есть одна порода, которую он считает "лучшей на планете". По его словам, это – лабрадор, пишет Express.

Специалист посвятил свою жизнь помощи бездомным животным и поэтому считает, что если бы первым домашним любимцем каждого был лабрадор, в мире было бы гораздо меньше брошенных собак.

Уилл говорит, что причина, почему так много людей имеют проблемы со своими собаками, заключается в том, что они выбирают породы, к которым они "ужасно не готовы".

Конечно, каждая собака нуждается в надлежащем уходе и дрессировке, но когда дело доходит до лабрадоров, это сделать гораздо легче по сравнению с некоторыми другими породами.

"Лабрадоров выводили, чтобы они прекрасно ладили с людьми, были чрезвычайно умными, ладили с другими собаками, были спокойными, расслабленными и стабильными, и чтобы у них не было никакой формы агрессии", - пояснил он.

Они также имеют "огромное желание угодить своим хозяевам" и "невероятное влечение к еде и игрушкам", что значительно облегчает их дрессировку.

По мнению Уилла, они являются "полным комплектом" и являются "идеальными" домашними любимцами. Хотя во время дрессировки иногда могут возникать проблемы, они редко бывают серьезными и обычно их легко решить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ветеринар оценил пять пород собак, которых бы не советовал никогда заводить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.