УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кинолог назвал идеальную породу собак, которая станет другом вашей семьи

Алеся Заец
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Кинолог назвал идеальную породу собак, которая станет другом вашей семьи

Если вы ищете идеальную породу собаки для своей семьи, то, по словам одного кинолога, есть одна, которая действительно прекрасно подойдет в качестве домашнего любимца.

Видео дня

Так, Уилл Атертон, специалист по поведению собак, заверил, что есть одна порода, которую он считает "лучшей на планете". По его словам, это – лабрадор, пишет Express.

Специалист посвятил свою жизнь помощи бездомным животным и поэтому считает, что если бы первым домашним любимцем каждого был лабрадор, в мире было бы гораздо меньше брошенных собак.

Уилл говорит, что причина, почему так много людей имеют проблемы со своими собаками, заключается в том, что они выбирают породы, к которым они "ужасно не готовы".

Конечно, каждая собака нуждается в надлежащем уходе и дрессировке, но когда дело доходит до лабрадоров, это сделать гораздо легче по сравнению с некоторыми другими породами.

"Лабрадоров выводили, чтобы они прекрасно ладили с людьми, были чрезвычайно умными, ладили с другими собаками, были спокойными, расслабленными и стабильными, и чтобы у них не было никакой формы агрессии", - пояснил он.

Они также имеют "огромное желание угодить своим хозяевам" и "невероятное влечение к еде и игрушкам", что значительно облегчает их дрессировку.

По мнению Уилла, они являются "полным комплектом" и являются "идеальными" домашними любимцами. Хотя во время дрессировки иногда могут возникать проблемы, они редко бывают серьезными и обычно их легко решить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ветеринар оценил пять пород собак, которых бы не советовал никогда заводить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.