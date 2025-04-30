Стенд маленького издательства в 'Книжной стране' стал популярен среди посетителей благодаря TikTok. Видео

На фестивале "Книжная страна" среди прочих был стенд небольшого издательства "Ситон", который оставался почти незамеченным, пока на него не обратила внимание книжная блоггер Богдана Богельская. Девушка сделала краткое сообщение в соцсети TikTok об отсутствии покупателей у издательства, и ее сообщение стало вирусным.

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Богдана рассказала о продавце, которого зовут Юрий, и о том, что рядом со стендом почти нет посетителей. По ее словам, мужчина очень радуется посетителям, а ей после покупки одной книги на радостях подарил еще одну.

"Вы можете удивиться, как могут гореть глаза, когда человек видит, что его труд ценят – а он редактор в издательстве из трех человек", – отметила Богдана.

Речь идет о главном редакторе известного украинского журнала "Радуга" Юрия Ковальского.

Небольшое издательство "Ситон" работает на издательском рынке с 2011 года, издает учебную литературу и справочники, выполняет профессиональные переводы на украинский язык, сотрудничает с издательствами мирового уровня Pearson, Pinguin Books, Dorling Kindersley. С началом войны "Ситон" и "Радуга" объединились, начали активно издавать произведения современных украинских писателей.

После публикации Богданы стенд издательства "Ситон" начал пользоваться бешеной популярностью.

"Для нашего издательства сегодня удивительный день. И первые три дня были неплохие, но четвертый – действительно… Мы никак не ожидали, что столько придет к нам покупателей, читателей. И оказалось, что это благодаря TikTok, что благодаря стараниям одной очень красивой женщины, девушки, которая нам помогла узнать, что TikTok – это нечто такое удивительное, что так помогает продавать книги. И очень приятно, что откликнулись молодые люди", – рассказал Юрий Ковальский.

Отдельно он добавил, что издательство хочет отправить людям из других городов, у которых не было возможности быть на фестивале, свои книги. Чтобы заказчикам было приятно, издательство будет давать в подарок еще одну книгу бесплатно.

Как сообщал OBOZ.UA, "Книжная страна", одна из крупнейших литературных мероприятий в Украине, в этом сезоне достигла рекордного количества проданных книг.

В течение четырех дней "Книжной страны" состоялось 365 событий: 120 презентации, 72 дискуссии, 63 творческих и литературных мастеркласса, 60 автограф-сессий, 30 чтений, 10 сессий игротек, четыре театральных представления, шесть квестов. Эти события посетили около 13 тысяч человек. В ярмарке, в частности, приняли участие 140 участников: книжные магазины, издательства, магазины, независимые авторы и т.д.

По данным участников на фестивале было приобретено около 90 тысяч книг на общую сумму 28 млн грн.. Это рекорд для "Книжной страны".

Тем временем в Париже сорвали презентацию книги российской пропагандистки Ксении Федоровой. Автограф-сессия главной редактора французской редакции Russia Today должна была состояться на фестивале Festival du livre de Paris.

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