Старейшая роженица Украины Подвербная объявила 'реванш' и хочет вернуть дочь: что рассказывают соседи

Старейшая роженица Украины, 79-летняя жительница Чернигова Валентина Подвербная пытается вернуть 13-летнюю дочь Анну-Марию, которую у нее забрали социальные службы. Она делает ремонт в квартире и обустраивает быт, в то время как соседи жалуются, что женщина громко общается с кем-то, применяя нецензурную лексику. Сама Валентина говорит, что "ее предали".

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Об этом пишет ТСН. Как выяснили журналисты, женщина пытается кардинально изменить свою жизнь и вернуть дочь.

В апреле 2023 года Анна-Мария в соцсетях пожаловалась на бытовые условия в доме матери и на то, что Валентина якобы применяет против нее физическую силу.

Соцслужбы и стражи порядка забрали ребенка, и впоследствии Анну приняла другая семья.

По решению суда у Валентины отобрали дочь, но в то же время женщина не была лишена родительских прав.

Теперь женщина надеется вернуть ребенка после того, как в феврале Анне-Марии исполнится 14. В горсовете Чернигова рассказали журналистам, что Валентина кардинально меняет бытовые условия.

"Валентина Григорьевна купила в квартиру новую мебель, новую постель. Мы были у нее и видели это. Мебель действительно очень хорошая, хорошая постель. Она нормально обустроила квартиру. Она готовится к возвращению дочери. Также она нам сообщила, что пригласит соцслужбы после того, как сделает ремонт. Пока не приглашала", – сказала глава управления мэрии по делам детей Елена Зинченко.

По ее словам, 13-летняя девочка продолжает проживать в новой семье. Замечаний к этой семье относительно исполнения опекунских обязанностей нет.

"В свою очередь, мама все время спрашивает о своем ребенке, беспокоится о нем. Я знаю, что они (Анна-Мария и Валентина Подвербные. – Ред.) общаются. Известно, что встречи согласовываются с женщиной-опекуном, известно, что и ребенок периодически приходит к ней (Валентине. – Ред.), встречаются и на нейтральной территории", – рассказала чиновница.

В горсовете не исключают, что по достижении ребенком 14-летнего возраста возможны новые судебные процессы.

"Будем смотреть, что решит суд. Будет учтено мнение ребенка о том, где она захочет проживать. После того, как девочке исполнится 14 лет, она сможет самостоятельно подавать иски в суд", – пояснила Елена Зинченко.

Соседи Валентины Подвербной подтвердили журналистам информацию об изменениях, происходящих в жилище женщины.

"Валентина Григорьевна, похоже, существенно меняет обстановку в квартире и готовится как-то возвращать себе дочь. Видели эту женщину, как она выносила на помойку старую мебель", – говорят они.

При этом, по их словам, иногда слышно, как Валентина громко с кем-то общается, и это общение является сплошным набором нецензурных высказываний с ее стороны.

"Сначала она плачет, а потом гнет такие маты, что уши "вянут". Но других голосов в квартире не слышно, поэтому можно понять, что общается таким образом с кем-то по телефону", – говорит соседка Валентины.

Журналисты пытались поговорить и с самой Валентиной Подвербной. Но о ситуации с дочерью она сказала лишь: "Меня предали!"

Кто именно – не ответила и бросила трубку. Ранее она рассказывала, что на обустройство квартиры тратит почти всю свою небольшую пенсию.

Что известно о самой старой роженице Украины

О семье Подвербных стало известно в феврале 2011 года. Валентина родила дочь в возрасте 65 лет благодаря искусственному оплодотворению.

Полтора года назад, когда Анне-Марии было 12, девочка в соцсетях сделала ряд публикаций, в которых пожаловалась, что мать якобы царапает ее, травит, оскорбляет, запрещает мыться, рвет одежду и не позволяет мыть туалет.

После этого в квартиру женщины приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенка изъяли и забрали в больницу на обследование, а затем – в реабилитационный центр.

20 октября 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение изъять дочь у Валентины.

Временную опеку над Анной взяла знакомая семьи Подвербных 50-летняя Елена, рассказал заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш.

Вместе с Валентиной Елена ходила в одну религиозную организацию.

"Аня счастлива и очень хотела к ней. Ей с ней нравится больше, чем с мамой. Они там вместе и уроки учат и занимаются... Насколько я получаю обратную связь от Ани – Аня счастлива", – рассказывал чиновник в апреле 2024 года.

В июне 2024 года пенсионерка сказала журналистам, что по возможности она родила бы еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, соседи давно рассказывали, что слышали крики и плач из квартиры Валентины Подвербной, даже когда ее ребенка забрали. По их словам, женщина повторяла: "Я мать, мать".