На АЗК SOCAR по всей Украине оборудовали специальные парковочные места для мотоциклов

Сеть SOCAR продолжает развивать культуру комфорта и сервиса премиум-класса для всех участников дорожного движения. Отныне владельцы двухколесного транспорта могут удобно и безопасно парковать свои мотоциклы на специально отведенных мотопарковках.

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Проект охватывает ключевые АЗК в большинстве регионов Украины. Удобные парковочные зоны для мотоциклистов оборудованы в Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, в Днепре, Харькове, Николаеве, а также во Львовской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Специальная разметка и продуманное расположение новых парковочных мест позволяют мотоциклистам с комфортом оставлять свой транспорт под присмотром, чтобы без лишних забот зайти в Buta Cafe на фирменный кофе, отдохнуть после дороги и воспользоваться другими услугами.

Внедрение мотопарковок является частью общей стратегии SOCAR по созданию безбарьерного, безопасного и гостеприимного пространства для каждого клиента – независимо от того, путешествует ли он на большом автомобиле или на маневренном мотоцикле.