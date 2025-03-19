Стандарты изменились: каких женщин считали эталоном красоты в СССР

Красота в Советском Союзе формировалась под влиянием идеологии, которая акцентировала внимание на внутренних качествах человека, его здоровье и трудолюбии. Привлекательность женщин оценивалась не только по физическим, но и по духовным параметрам. Несмотря на это, внешний вид также имел свои характерные черты, которые изменялись в соответствии с эпохой.

Видео дня

В СССР эталоном красоты считалась женщина высокого роста с пропорциональной фигурой, правильной осанкой и светлой кожей. Привлекательными чертами считались выразительные глаза, высокие скулы и аккуратный нос, а также длинные волосы и здоровый цвет лица. Однако чрезмерная худоба не одобрялась, ведь она ассоциировалась с голодом и болезнями.

Здоровье – основа красоты

Представления о красоте тесно переплетались с идеей здорового тела. В Советском Союзе активно пропагандировали физкультуру и здоровый образ жизни. Были популярны спортивные соревнования, производственная гимнастика, существовали бесплатные секции и даже ранние фитнес-клубы. Это обеспечивало гражданам возможность поддерживать физическую форму.

Прически: короткие или длинные волосы

Хотя короткие стрижки стали распространены уже в ранние советские годы, длинные волосы никогда полностью не теряли актуальности. Женщины могли выбирать между современными короткими прически или традиционными косами, в зависимости от своих предпочтений или жизненного статуса.

Косметика и макияж

Яркий макияж в СССР обычно не одобрялся, особенно среди молодежи. В то же время, взрослые женщины часто использовали красную помаду, которая стала своеобразным символом женственности. Однако чрезмерное количество декоративной косметики считали неуместным вне сцены или театра.

Мода и самовыражение

Несмотря на ограниченность ассортимента, женщины старались выглядеть стильно. Многие шили или вязали одежду собственноручно, подражая моделям из фильмов или журналов. Умение создавать вещи своими руками считалось важным талантом, ценившимся в обществе.

Наружное и внутреннее

Несмотря на акцент на внутренних качествах, советские женщины всегда ухаживали за собой. Стандарты красоты изменялись в зависимости от времени, но неизменными оставались здоровье, трудолюбие и жизнерадостность, считавшиеся базовыми элементами привлекательности.

Советские представления о красоте во многом отражали ценности общества той эпохи. Они отмечали гармонию между внешним видом и внутренней сущностью, создавая образ женщины, которая была одновременно сильной, красивой и целеустремленной.

OBOZ.UA ранее писал, каких девушек считали привлекательными во времена Советского Союза.

Подписывайтесь на каналы OBOZ .UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.