'Стальной фронт' передал новую партию помощи 157-й ОМБр: в фокусе – дроны, РЭБ и квадроциклы

157-я ОМБр ВСУ получила крупную партию современного оборудования от инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Помощь включает ударное технологическое трио: дроны DJI Matrice 4T, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Contra-drone "БУМБОКС" и спутниковые системы связи Starlink. Эти компоненты позволяют бригаде работать автономно, противодействовать FPV-дронам противника и точнее вести разведку.

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Общая стоимость партии – около 10 миллионов гривен. Кроме ключевого "кибернабора", переданы также квадроциклы, генераторы, 3D-принтеры, компьютерная техника, инструменты, сварочные установки, топливное оборудование и защитное снаряжение.

DJI Matrice 4T – один из самых мощных дронов в своем классе, оснащенный тепловизором, дальномером и оптическим зумом. Благодаря этим возможностям его используют для ведения разведки в темное время суток, корректировки артиллерии и обнаружения целей во время штурмовых действий.

Против FPV-средства "БУМБОКС" – это высокоэффективные средства против дронов-камикадзе. Они блокируют сигналы управления дронами противника, фактически "ослепляя" их в воздухе. Это критически важно, когда речь идет о защите техники, личного состава и позиций.

Starlink Gen3 обеспечивают быстрый и устойчивый интернет даже в полевых условиях. Это позволяет мгновенно передавать разведданные, координировать операции, получать спутниковые снимки и вести связь со штабом независимо от наличия вышек мобильной связи.

"Мы передаем не просто технику – мы передаем преимущество. Каждый дрон, каждый комплект РЭБ, каждая антенная система – это спасенная жизнь и успешная операция. Стальной фронт продолжает делать то, что умеет лучше всего: обеспечивать армию тем, чего не хватает, и делать это системно", – Антон Гончарук, представитель инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

В самой бригаде не скрывают, что новая партия позволит работать значительно эффективнее – особенно в условиях активного использования дронов и РЭБ обеими сторонами.

"В современной войне выживает не сильнейший - выживает тот, кто видит первым, глушит первым и координирует первым. Это все мы теперь можем делать лучше. За это спасибо. С таким подходом и техникой – идти в бой увереннее", – прокомментировал представитель 157й ОМБр.

Это уже не первая помощь от "Стального фронта" для 157-й бригады. Общая сумма переданной техники составляет около 85 млн грн. Эта история продолжает общую логику проекта – системную помощь боевым бригадам, ведущим бои на самых горячих участках фронта.