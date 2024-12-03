'Срочные потребности': Сибига рассказал, сколько систем ПВО Украина просит у партнеров

Украина обратилась к странам НАТО со срочным запросом о предоставлении не менее 20 систем противовоздушной обороны. Они необходимы нашему государству для защиты от постоянных атак России.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО, где будут обсуждены вопросы дополнительной военной помощи. Сибига подчеркнул, что Украина просит партнеров предоставить такие системы, как Hawk, NASAMS и IRIS-T, которые необходимы для эффективного отражения воздушных атак России.

Министр отметил, что эти системы помогут защитить критическую инфраструктуру страны, в том числе энергетические объекты, ставшие основными целями для российских ракетных ударов. Без этих систем Украина рискует столкнуться с серьезными перебоями в электроснабжении, что может привести к новым блекаутам.

Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за скорую реакцию. электроэнергию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут избежать блекаута. Мы понимаем, что Россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и солидарность", – отметил он.

Глава МИД сообщил, что обсудит с западными коллегами ситуацию в энергетике после последней ракетной атаки России и возможности усиления "воздушного щита".

Напомним, президент заявлял, что для сильной позиции Украине нужно дальнобойное оружие, ПВО, усиление ВСУ и санкции. Это все подробно выписано в Плане победы, подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия продолжает оказывать Украине важную военную помощь, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Во время своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новых поставках вооружений, в частности, шестой системе ПВО IRIS-T, пусковых установок для Patriot и самоходных зенитных установок Gepard.

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