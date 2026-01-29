Срочно восстановили кабельную линию: более 10 тыс. запорожцев снова имеют надежное электроснабжение, – глава "Запорожьеоблэнерго" Стасевский
На днях "Запорожьеоблэнерго" оперативно провело ремонт кабельной линии электропередачи (КЛ) напряжением 6 кВ. Эта линия обеспечивает распределение электроэнергии на более тысячи домов областного центра, охватывая более 10 тысяч жителей, сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
"Несколько дней назад она вышла из строя из-за резкого увеличения потребления электроэнергии, возникающего, когда после отключений из-за ГПВ люди массово выключают большое количество приборов одновременно. Когда свет возвращается, мощные приборы (бойлер, стиральная машина, чайник) следует включать не раньше, чем через 10-15 минут и по очереди, чтобы не допустить скачков напряжения и подобных аварий. С тех пор электроснабжение обеспечивалось через другую КЛ, впрочем нагрузка на нее была высокой, что негативно сказывалось на качестве напряжения", – пояснил глава компании.
Он добавил, что ремонт КЛ является технологически сложным и длительным процессом, поэтому на случай ее повреждения должна быть резервная линия, от которой можно запитать обесточенных потребителей.
"Сейчас имеем огромные объемы работы: устраняем последствия обстрелов и восстанавливаем оборудование, которое выходит из строя на фоне ГПВ. Плюс сложные погодные условия – бригады круглосуточно работают на улице, на морозе. Но несмотря на все, о надежности и качестве электроснабжения наших потребителей – заботимся. Поэтому эту важную для питания Запорожья линию восстановили в срочном порядке и максимально оперативно", – отметил Стасевский.
В обеспечении стабильной работы предприятия в условиях войны важную роль играет и первичная профсоюзная организация АО "Запорожьеоблэнерго". Профсоюз поддерживает энергетиков, которые работают под постоянной угрозой обстрелов, а сейчас еще и в экстремальных климатических условиях; помогает с организацией социальной защиты работников и их семей, а также участвует в диалоге с руководством по безопасности и условиям труда персонала.
"Важно, что в этих условиях мы работаем единой командой – руководство, коллектив и профсоюз. Совместно с первичной профсоюзной организацией и отраслевыми партнерами мы присоединились к реализации механизмов государственной денежной поддержки работников, задействованных в аварийно-восстановительных работах. Уже в ближайшее время энергетики, которые работают настолько самоотверженно, получат дополнительную финансовую поддержку от государства", – отметил Андрей Стасевский.