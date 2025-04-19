Для аспирантов ввели дополнительные требования: поможет ли новый экзамен выявить уклонистов

Кабинет министров Украины ввел дополнительные требования для аспирантов: на третьем курсе они должны пройти обязательное тестирование по украинскому и иностранному языкам. Причина – желание выявить мужчин, которые используют аспирантуру как лазейку от мобилизации: в 2023 году аспирантов, которые имели право на отсрочку, оказалось подозрительно много. В пять раз больше, чем до начала полномасштабной войны.

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Насколько может быть эффективным это нововведение с новыми экзаменами и необходимо ли оно в принципе – рассказывает OBOZ.UA.

Правительственный тест на аспирантность

После начала полномасштабной войны с Россией аспирантура в Украине, как и получение второго высшего образования, оказалась крайне популярной среди военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет. (Тогда как обычно в аспирантуру поступают года в 22-23 – после окончания магистратуры.) Число соискателей третьей, высшей ступени высшего образования выросло до 18 тысяч человек, тогда как до начала полномасштабной войны оно не превышало 3-4 тысяч.

Стоит отметить, что большинство тех, кто поступал в аспирантуру в 2022 и 2023 годах, выбирали контрактную форму обучения. Но законом об усилении мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, было определено, что отсрочка от мобилизации предоставляется только тем аспирантам, кто учится на дневном отделении. А на дневное с прошлого года стали брать только бюджетников.

"Контрактникам оставили возможность поступать только на заочное и вечернее отделения, и в прошлом году поток великовозрастных соискателей схлынул. Видел я 50-летных аспирантов, не без того. Теперь им аспирантура стала неинтересна – какой смысл поступать на контракт, если все равно мобилизуют", – говорит OBOZ.UA заведующий кафедрой факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем ХНУ им. Каразина Владимир Берест.

Но те из аспирантов, кто успел поступить в 2022-2023 годах ради отсрочки, сейчас учатся. И цель нового правительственного постановления №426 – помочь таковых выявить и наставить на путь истинный. Который, в свою очередь, может довести до ТЦК и ВВК.

"Требуется определенная проверка – что такие люди действительно являются аспирантами. Что они действительно проходят образовательную составляющую в аспирантуре, пишут статьи, свою диссертацию, проводят исследования. Для этого в этом году будет общенациональный экзамен, для тех, кто на третьем году обучения. И это будет проверка знаний по украинскому и иностранному языкам", – говорит заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, чаще всего вторым языком для тестирования будет английский – его, по оценкам министерства, выберут около 90% аспирантов. Причина – 98% научной литературы в мире публикуется именно на английском.

"Очевидно, что если ты в аспирантуре, то тебе нужно знать английский язык. Но есть исключения – немецкая, французская, испанская, итальянская филология и так далее", – поясняет Михаил Винницкий.

Ненастоящие аспиранты отсеиваются сами по себе

Но возникает резонный вопрос: каким образом экзамен на знание языков поможет определить – липовый аспирант или настоящий? Может, аспирант силен не в филологии и языках, а в естественных дисциплинах – физике и математике, химии и биологии. В программировании, информатике и так далее. Тогда более резонно устраивать экзамены по специальности, на которой учится аспирант.

На вопрос OBOZ.UA – если подающий надежды аспирант в области физики или химии провалит экзамен по языкам, то будет ли он отчислен – Михаил Винницкий затруднился ответить. "Комментировать последствия исполнения или неисполнения постановления КМУ не в сфере моей ответственности", – говорит замминистра.

В принципе, само поступление в аспирантуру и обучение в ней устроено так, что "левый" человек рано или поздно (а скорее всего – рано) будет отсеян.

"Если студент-контрактник еще может учиться в вузе, не выделяясь особыми знаниями, то с аспирантурой это не пройдет. Деньги не помогут, здесь нужны серьезные знания. Причем не только по профильной специальности, но и английский, например", – говорит Владимир Берест.

Как он рассказывает, соискатели в мае должны пройти единый профессиональный экзамен – это аналог внешнего независимого оценивания, но на более высоком уровне. Если получаешь более 160 баллов, можно двигаться дальше. В выбранном вузе надо сдать вступительный экзамен по специальности, иногда просят сделать презентацию исследовательского предложения – то есть в общих чертах обрисовать, какая у тебя через четыре года будет тема диссертации. Если все в порядке, то подписывается договор с аспирантурой – выполнять индивидуальный учебный план, сдавать отчеты и так далее.

Первые два года аспирантуры – общеобразовательная часть: кроме специализации – языки, философия, педагогическая практика, еще разные факультативные дисциплины. Следующие два года – специальная часть, уже в основном выбранная наука. И в конце каждого года – экзамены, все как в бакалаврате и магистратуре.

"Если не выполняешь план, есть "хвосты" – могут отчислить. Да постоянно кого-то отчисляют, сейчас, во время войны, вообще редко бывает, что человек проучился все четыре года. Что касается новых экзаменов по языку – так английский и так все знают, причем на довольно высоком уровне. Украинский – тоже. Ну разговорный – точно. Возможно, у кого-то хромает грамматика, и тут, конечно, могут придраться. И в таком случае я не знаю, может быть, смогут и отчислить. Но это будет крайне глупо – отчислять из-за грамматики подающего надежды будущего ученого в области искусственного интеллекта", – считает завкафедрой ХНУ им. Каразина.

Так что новые требования Кабмина к аспирантам помогут разве что выявить уклониста, затесавшегося в среду аспирантов по гуманитарным наукам. Но не по естественным дисциплинам.

Кстати, по данным Минобразования, на сегодняшний день по всем вузам Украины отчислено около 3 тысяч аспирантов "военного набора". И они были отсеяны без всяких новых общенациональных экзаменов по языку.