'Спочатку' или 'з початку': в чем разница между словами

В украинском языке существует немало слов, написание которых может вызвать сомнения даже у опытных носителей языка. Одной из самых распространенных ошибок является путаница между наречием "спочатку" и предложно-существительным сочетанием "з початку".

Видео дня

Авторы Телеграм-канала "Correctarium — Украинский язык" отмечают: хотя эти конструкции звучат почти одинаково, они имеют совершенно разное значение и выполняют разные функции в предложении. Понимание этой разницы является ключевым для грамотного письма и точного выражения мысли.

Рассмотрим подробнее, когда и как правильно употреблять каждое из этих слов.

Когда "спочатку" пишем вместе

Слово "спочатку" является наречием, и его всегда пишем вместе с буквой "с". Оно употребляется, когда мы хотим сказать об очередности действия или его повторении.

Значение и синонимы:

Если надо сказать о событии, которое произошло первым, перед чем-то другим (синоним — сперва). Пример: "Спочатку" ("спершу") выполни работу, а потом отдыхай. Если имеем в виду, что действие надо сделать заново (синоним — заново). Пример: Из-за отключения света пришлось переписывать текст "спочатку" (заново).

Когда пишем отдельно: "з початку"

Сочетание "з початку" пишется отдельно, поскольку это предлог "з" и существительное "початок". Оно указывает на конкретную точку отсчета во времени или пространстве.

В таких случаях после существительного "початок" обычно есть зависимое слово, которое отвечает на вопрос "чого"? или "звідки"?

З початку (чого?) тижня йде дощ (початок як відлік часу).

Якщо зробив помилку, почни писати з початку (чого?) рядка (початок як точка у просторі).

Чтобы не путаться, попробуйте заменить слово. Если подходит "спершу" или "заново" — пишите вместе ("спочатку"). Если же после него можно поставить вопрос "чого?" или это указывает на отправную точку — пишите отдельно ("з початку").

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно употреблять слова "заставляти" и "змушувати".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.