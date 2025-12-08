Спецслужбы РФ готовят провокации в крупных городах юга и востока Украины, – Лубинец

Российские спецслужбы планируют организовать ряд провокационных акций под видом якобы мирных протестов в крупных городах Украины. По данным, которые уже обнародованы украинской стороной, такие мероприятия могут появиться в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве, а целью является попытка расшатать ситуацию внутри страны. Оперативная информация свидетельствует, что активность врага усиливается именно сейчас.

О подготовке этих действий сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав заявление в официальном Telegram канале. Он отметил, что РФ пытается действовать через уязвимые группы населения, используя их боль и эмоциональное состояние для создания нужного фона. В заявлении есть прямая цитата Омбудсмена, где он призывает украинцев к бдительности.

Поиск через уязвимость

По информации Лубинца, российские спецслужбы стремятся использовать женщин, в частности матерей пленных или пропавших без вести военнослужащих. Им могут предлагать материальную помощь или другие стимулы, чтобы создать иллюзию массовых общественных настроений. Такой сценарий, к сожалению, не новый – подобные попытки РФ предпринимала ранее, и некоторые из них были сорваны благодаря внимательности местных общин. И здесь, возможно, ключевой вопрос в том, защитит ли общество себя на этот раз так же быстро.

Россия, как подчеркивает Омбудсман, надеется получить общественный резонанс и усилить внутреннее давление на украинское военно-политическое руководство. Это происходит параллельно с активными консультациями Киева и Вашингтона об условиях возможного завершения войны, что в определенной степени делает информационный фронт еще более чувствительным.

Провокации и их логика

По замыслу РФ, эти акции имеют целью создать видимость масштабного недовольства и раскола в украинском обществе. Главный акцент делается на эмоциональные темы – семьи военных, вопрос плена, пропавшие без вести. Это, по наблюдениям аналитиков, позволяет врагу получить сильный информационный эффект даже из небольшого количества участников. Акции могут происходить синхронно в нескольких городах, чтобы казаться масштабными и координированными.

В заявлении Лубинец отмечает:

"Мы должны четко осознавать: Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины".

По оценкам экспертов, подобные попытки дестабилизации могут быть приурочены к конкретным политическим событиям, официальным переговорам или международным встречам. И хотя масштабы таких операций предсказать трудно, общая логика российских действий остается неизменной уже много лет.

