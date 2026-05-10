'Спасибо за абсолютную любовь': Зеленский нежно поздравил украинских мам с праздником

В Украине 10 мая отмечают День матери. В этот день президент нашего государства Владимир Зеленский поздравил всех украинских мам с этим праздником.

Он отметил, что именно любовь матери является абсолютной, она не знает границ и дает силы выстоять перед любыми испытаниями. Трогательное поздравление появилось в Telegram-канале главы государства.

Поздравление Зеленского

Ежегодно День матери отмечается в Украине во второе воскресенье мая. В этом году он пришелся на 10 мая.

По случаю праздника ко всем украинским мамам обратился президент Украины.

"Сегодня День матери. И особенно сегодня хочется сказать самое важное слово – спасибо. Спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка и семьи. Условия войны изменили жизнь миллионов украинских семей. И украинские мамы сегодня – это о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви, которая помогает выстоять. Спасибо каждой маме за жизнь, за веру в своих детей, за молитвы, защиту и поддержку", – написал Зеленский.

Он также опубликовал подборку трогательных фотографий, на которых их авторы зафиксировали материнство во множестве его проявлений и смогли поймать те нежность, тревогу, желание защитить, самоотверженность, жертвенность и безграничную любовь, которые несут в себе сегодня все мамы Украины.

