Создатель голливудского film noir Эдвард Дмитрик: украинец, поплатившийся за членство в коммунистической партии США

Эдвард Дмитрик – классик кинематографа, его имя стоит в одном ряду с такими режиссерами, как Альфред Хичкок, Фриц Ланг, Орсон Уэллс, Николас Рей и Стенли Кубрик. Дмитрик – один из творцов так называемого film noir – "черного кино". Атмосфера фильмов, снятых в этом жанре, была наполнена пессимизмом и ощущением безвыходности, подчеркнутой и усиленной черно-белой пленкой, на которую они были сняты. Такой стиль как нельзя лучше отражал настроения в американском обществе во время Великой депрессии, Второй мировой и первых лет последовавшей за ней холодной войны – противостояния двух мировых систем и военно-политических блоков США и СССР.

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В Новый Свет – в поисках лучшей жизни

Эдвард Дмитрик родился 4 сентября 1908 года в канадском городке Гранд-Фокс, находящемся в провинции Британская Колумбия, в семье эмигрантов из Украины. Точнее, из тернопольского села Буряковка, которое сейчас относится к Чортковского району, откуда происходившие из бедных семей родители, Фаина Березовская и Михаил Дмитрик, в мае 1911 года в поисках лучшей жизни оправились в Канаду – к месту обитания значительной украинской диаспоры. Они поселились в провинции Квебек.

Спустя пять лет, в 1916 году, семья переехала в США. Отец работал столяром, водителем, литейщиком, а по воскресеньям семья, включая четверых детей (у Эдди было трое братьев), отправлялась в католическую церковь, прихожанами которой были родители. Разбогатеть в Америке, как и раньше в Канаде, семье не удалось – Дмитрики сильно нуждалась, из-за чего Эдварду рано пришлось пойти работать. Положение осложнилось, когда умерла жена Михаила и мама мальчиков Фаина – она не дожила и до 33 лет. Не справляясь с четырьмя детьми, отец вынужден был снова жениться – его избранницей стала трудолюбивая американка Клара Мерц. С ней Дмитрики переехали в пригород Лос-Анджелеса. Но из-за того, что пара так и не смогла завести общего ребенка, брак не сложился – Михаил и Клара развелись. Больше отец не женился – всю свою жизнь он посвятил детям, которых нужно было вырастить и поставить на ноги.

Раннее начало самостоятельной жизни

Эдди не стал дожидаться развода отца с Кларой – за пару лет до этого он сбежал из дома, поскольку жизнь под одной крышей с мачехой была для него невыносимой. Чтобы заработать на жизнь, он продавал газеты на улицах Лос-Анджелеса, но при этом не забывал об учебе – посещал местную школу, в которой в разное время учились Джуди Гарленд, Микки Руни, Лана Тернер и Кетрин Барнетт. В 1926 году, окончив ее, Эдди поступил в Калифорнийский технологический институт, что стало возможным благодаря стипендии, которую получил за успехи в учебе. Больше всего этому радовался отец Дмитрика – еще бы, теперь его сыну не нужно будет заниматься тяжелым и неквалифицированным физическим трудом, он сможет получить высшее образование. Но радость Михаила Дмитрика была недолгой – через год Эдди бросил университет.

Первые шаги в Голливуде и первый брак

Причиной такого поступка стало увлечение, которое окажется делом всей его жизни: его – и это было логично для молодого человека, живущего в Лос-Анджелесе, – манил к себе кинематограф. Благодаря отцу своего товарища по бойскаутской организации "Западные рейнджеры", одному из совладельцев киностудии Famous Players-Lasky, прародительницы Paramount Pictures, Дмитрик устроился на свою первую работу – стал курьером. Несмотря на более чем скромную зарплату – 6 долларов в неделю, Эдди был счастлив: теперь он мог наблюдать кинопроцесс изнутри. К тому же он довольно быстро поднимался по карьерной лестнице: начав работать осветителем, стал ассистентом оператора, затем монтажером и, наконец, редактором. В это же время Эдвард впервые женился – его избранницей стала Мадлен Робинсон. 6 января 1941 года у пары родился сын, которого в честь отца Дмитрика назвали Майклом, впоследствии он работал в Голливуде помощником режиссера сериалов и был очень востребован в этом качестве. Появление наследника не спасло брак Мадлен и Эдварда – через шесть лет совместной жизни они развелись.

Режиссер, ориентированный на актеров

Эдварду Дмитрику было 27 лет, когда он снял свой первый фильм – в его вестерне "Ястреб" сыграли такие звезды того времени, как Брюс Лейн и Бетти Джордан. Старт оказался удачным: в течение последующих восьми он стал режиссером 21 фильма со звездами первой величины – Кларком Гейблом, Хамфри Богартом, Генри и Джейн Фонда, Грегори Пеком, Кирком Дугласом, Марлоном Брандо, Ричардом Бертоном и Элизабет Тейлор, Шоном Коннери, Энтони Куини и Брижит Бардо – в главных ролях. Дмитрика даже начали называть режиссером, ориентированным на актеров: в работе над своими картинами он ставил их на первое место, умел найти общий язык даже с самой капризной кинозвездой и одновременно "вытащить" из них все, что ему требовалось. Неудивительно, что ему никого не приходилось уговаривать сыграть в его фильме – актеры сами просились к нему на съемочную площадку. Любили фильмы Эдварда и зрители – он не раз признавался, что снимает кино именно для них, а не для киноэлиты – критиков или снобов от кино. Впрочем, по словам самого режиссера, он ни разу не оскорбил и чувств киноманов-интеллектуалов. В конце концов Эдварда назначили главным редактором одной из пяти самых известных студий золотого века Голливуда – RKO Pictures, что открывало перед ним еще более серьезные перспективы.

Ошибка, за которую пришлось дорого заплатить

"Ступенькой", за которую зацепился режиссер в своей успешной голливудской карьере, стало его вступление в коммунистическую партию. Впоследствии режиссер объяснял, что этот его шаг был обусловлен стремлением к социальной справедливости. Он не мог забыть, как бедствовала семья его родителей, несмотря на то что отец трудился не покладая рук. По его мнению, такое общественное устройство было неправильным. Впрочем, когда режиссер понял, что социальными моментами коммунистическая идеология не исчерпывается, он тут же вышел из партии, пробыв ее членом всего год, но было поздно: его репутация оказалась запятнанной.

После окончания Второй мировой войны – падения "железного занавеса" и начала холодной войны – в США была создана комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, которая должна была отыскать в обществе явных и особенно тайных коммунистов. Особое внимание уделяли тем, кто имел влияние на американское общество – политикам, писателям, журналистам, актёрам, режиссерам. В 1947 году Дмитрика вместе с еще десятью известными в Голливуде людьми вызвали на допрос в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Режиссер отказался свидетельствовать против своих коллег, так же поступили еще девять кинематографистов, которых назвали "голливудской десяткой".

Бегство в Лондон и возвращение домой

Результат такого поступка мог быть плачевным. Чтобы не оказаться в тюрьме, Дмитрик уехал в Лондон, где продолжал работать. В Великобритании он снял такие фильмы, как "Одержимость", "Даждь нам днесь" и "Христос в бетоне" – несмотря на то что последний фильм вызвал интерес в Западной Европе, в прокате он провалился. Но срок визы закончился, и Дмитрик вынужден был вернуться в США, где его сразу же – буквально у трапа самолета – арестовали. Режиссер провел четыре месяца в федеральной тюрьме Милл-Пойнтс в Западной Вирджинии, успев за это время узнать, что члены "голливудской десятки" действительно были активными деятелями коммунистической партии, его же просто обманули и подставили. На этот раз он решил дать показания, назвав поименно всех, кто не только входил в коммунистическую партию, но и разделял коммунистические убеждения. Кинематографисты, которых это касалось, назвали режиссера предателем, зато, заключив договор с властью, он получил возможность и дальше заниматься деятельностью, без которой не мог жить – снимать кино.

Первым фильмом, который Дмитрик снял после этой драматической истории, стал детектив "Снайпер", получивший "Оскар" за лучший сценарий. Его продюсером был Стэнли Крамер, с которым они сняли еще несколько успешных картин: "Жонглер", "Восемь железных мужчин" и "Бунт на "Кейне", получивший "Оскар" в номинации "Лучший фильм", что сделало режиссера живым классиком американского кино.

Любовь, которая давала силы жить

Что в это время примиряло Дмитрика с трагическими реалиями и давало силы жить? Любовь. Американская актриса Джин Портер, появившаяся в фильме Дмитрика "До конца времен", стала его женой в мае 1948 года. Чтобы ее не упрекнули в том, что она делает карьеру благодаря мужу-режиссеру, Портер уволилась с киностудии RKO Pictures и снималась только у других режиссеров. Снова в фильме мужа Джин появилась только спустя несколько лет, когда он в 1955 году приступил к работе над экранизацией романа американского писателя Уильяма Баррета "Левая рука бога". Дмитрик и Портер прожили вместе тридцать лет и развелись в январе 1979 года.

Уход из кино, уход из жизни

В 70-х годах Дмитрик, еще будучи в хорошей творческой форме, неожиданно для своих поклонников ушел из кинематографа. Он посветил себя преподавательской деятельности – читал лекции по искусству кино в Техасском и Южно-Калифорнийском университетах, написал несколько книг, в том числе и автобиографию "Это адская жизнь, но жизнь неплохая", часто давал интервью, в которых не скрывал своих взглядов на современное кино, которое ему не нравилось. Не стало одного из основателей "черного фильма" почти через тридцать лет после выхода на экран его последней картины и ровно четверть века назад – он ушел из жизни в собственном доме в городке Энсино неподалеку от Лос-Анжелеса 1 июля 1999 года, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его прах покоится в мемориальном парке Форест-Лоун на Голливудских холмах.