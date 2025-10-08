Совсем не о работе: выяснились хитрые вопросы на собеседовании, которые могут загнать вас в угол

Современный рынок труда очень требователен, ведь даже для того, чтобы попасть на собеседование, нужно хорошенько постараться.

Часто при подготовке к разговору с работодателем мы уделяем наибольшее внимание профессиональным вопросам, которые могут возникнуть во время общения. Но один из пользователей поделился в своей заметке на Reddit секретным тестом, который проводит его жена-рекрутерка для тех, кто ищет работу. По его словам, обычно они не готовы к такой проверке, пишет Express.

"Она избегает большинства стандартных глупых вопросов, потому что у каждого есть заранее запланированный ответ на них, и обычно заставала собеседников врасплох, начиная говорить на неожиданные темы", - рассказал он.

Вопрос, который она больше всего любила задавать, был: "Чем вы занимаетесь в свободное время?", а ответ якобы давал определенную предысторию того, что на самом деле происходит у этого человека вне работы.

"Отличный вопрос, чтобы выявить любые неожиданные привычки или противоречивые действия, такие как хобби или обязательства, которые могли бы мешать работе", - уточнил мужчина.

В своей публикации он также предостерег участников собеседования быть осторожными , поскольку то, что кажется безобидным разговором, на самом деле может выявить, подходите ли вы на должность, и действительно ли вы заинтересованы этой компанией.

Он продолжил: "Однажды жена узнала, что одна из кандидаток когда-то была моделью plus-size и сильно похудела, поэтому ее настоящей страстью в жизни было вернуться к этой карьере, тогда как должность, на которую она проходила собеседование, была компромиссом на то время".

Также рекрутерка играла со своими кандидатами в так называемую моральную игру, а их ответ потенциально мгновенно списывал их со счетов. Он рассказал, что его жена часто спрашивала своего кандидата, продал бы он добровольно кому-то продукт, если бы знал, что это ему навредит.

"В общем, я бы сказал, что во время разговоров следует быть осторожным даже с вопросами типа "поспешных", потому что если интервьюер хоть немного похож на мою жену, он оценивает всю личность и характер кандидата далеко за пределами его трудовой истории или резюме", – посоветовал мужчина.

