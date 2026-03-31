Сорняки исчезнут сами: действенный трюк для вашего сада

С одной стороны, каждому хочется иметь безупречно ухоженный сад. С другой – мало у кого есть настоящее желание регулярно выдергивать сорняки, которые портят красоту и вредят культурным растениям.

К счастью, существует простой способ исполнить эти два желания, существенно ограничить рост нежелательных видов без химии и изнурительного труда. Как пишет издание Interia Kobieta, в этом могут помочь почвопокровные растения.

Почему стоит сажать почвопокровные растения

Культуры, которые стелются по земле и способны укрывать довольно большие площади, выполняют в саду несколько важных функций, которые оценят как начинающие, так и опытные садоводы. Такие виды создают густой "ковер", который не только радует глаз, но и перекрывает доступ света к земле, что мешает сорнякам прорастать. Кроме того, почвопокровные растения помогают удерживать влагу в субстрате, защищая его от пересыхания в жару, и оберегают землю от эрозии и вымывания питательных веществ. Не стоит забывать и об эстетике: они превращают проблемные зоны – склоны, тенистые места под деревьями или узкие полосы у забора – на декоративные акценты вашего сада.

Будра плющевидная – идеальна для тени

Боитесь, что темные уголки сада будут выглядеть запущенно? Будра плющевидная (Glechoma hederacea) прекрасно чувствует себя там, где другим видам трудно выжить. В тени или полутени она формирует низкие плотные ковры из мелких декоративных листьев, которые быстро затягивают поверхность земли и вытесняют сорняки. Это крайне неприхотливое и устойчивое растение, которое не требует много времени на уход, а весной еще и расцветает мелкими фиолетовыми цветами.

Флокс шиловидный – цветной ковер для солнечных участков

Флокс шиловидный (Phlox subulata) – одно из самых эффектных растений для солнечных участков. Весной он устраивает настоящее шоу, покрываясь белыми, розовыми или пурпурными цветами. Благодаря густой структуре он прекрасно подавляет рост сорняков и идеально подходит для рокариев или краев дорожек. Флокс очень устойчив к засухе и прямым солнечным лучам, поэтому вам не придется часто его поливать.

Барвинок крестоцветный – если нужно сделать все быстро

Это растение популярно прежде всего благодаря темпам своего роста. Барвинку (Vinca minor) понадобится совсем мало времени, чтобы превратиться в густое зеленое покрытие, которое не оставляет шансов сорнякам. Его главное преимущество – универсальность: он хорошо растет и в тени, и в полутени, не имея при этом особых требований к почве. Весной барвинок украшает сад нежными, обычно голубыми цветами, красиво контрастирующими с темно-зеленой листвой.

