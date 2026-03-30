Что сделать на газоне весной, чтобы сорняки исчезли за 5 минут

Когда погода теплеет и трава снова начинает расти, сорняки часто быстро появляются на неровных, тонких или перегруженных газонах. Они могут быть невероятно раздражающими, поскольку портят внешний вид газона, конкурируют с травой за свет, воду и питательные вещества, а также распространяются на голые участки там, где газон слабый.

Такие сорняки, как клевер и одуванчик, трудно удалить, когда они уже укоренились, но эксперты поделилось несколькими простыми способами. Они отмечают, что многие из этих сорняков являются местными полевыми цветами и полезными для дикой природы, но если вы хотите традиционный, опрятный газон, они рекомендуют несколько нехимических решений, пишет Express.

Один из советов, который рекомендуют эксперты, – загребать газон перед скашиванием. Загребание участков с ползучими сорняками перед скашиванием помогает газонокосилке срезать их и удалить их стебли.

Это особенно полезно для сорняков, таких как лютик ползучий и вероника. Этот трюк помогает, потому что в противном случае сорняки будут прилипать к земле и могут выжить под газонокосилкой.

Чтобы сгребать газон, подождите, пока трава высохнет, а затем слегка прогребайте поверхность. Используйте короткие, осторожные движения, избегая глубокого копания.

Сосредоточьтесь на засоренных участках и сгребайте в разных направлениях, чтобы помочь поднять стебли, которые лежат плоско. После того, как сорняки будут удалены, скашивайте как обычно.

Густая трава – лучшее естественное средство для подавления сорняков, что означает необходимость ухода за газоном круглый год. Регулярное скашивание весной помогает поддерживать газон в хорошем состоянии и предотвращает рост сорняков.

Однако важно избегать очень короткого скашивания. Слишком низкое скашивание ослабляет газон и создает голые участки – идеальное место для роста сорняков.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, как избавиться от сорняков на газоне.

