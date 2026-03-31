'Каждый российский убийца, палач и террорист должен ответить': Зеленский почтил память убитых в Буче. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв российских преступлений в Буче в четвертую годовщину освобождения города от оккупантов. Глава государства напомнил о массовых убийствах мирных жителей, которые стали символом жестокости войны.

Видео дня

Он подчеркнул, что все виновные в этих преступлениях должны понести ответственность. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

По словам президента, именно события в Буче открыли миру масштабы преступлений российских войск против украинцев. Речь идет о мирных жителях, которых находили убитыми прямо на улицах, замученными в подвалах или расстрелянными на дорогах.

Зеленский подчеркнул, что среди жертв были как взрослые, так и дети, а тела многих погибших обнаруживали в массовых захоронениях. Эти события стали одним из самых ужасных свидетельств войны и российской агрессии против Украины.

"Когда о Буче узнал весь мир. Об украинцах, жестоко убитых на улицах Бучи российскими оккупантами. О наших замученных людях в подвалах. О расстрелянных на дорогах. О взрослых и детях, чьи тела были найдены в могилах в Буче. Все увидели, какой ужас несет Россия и ее агрессия. Увидели, от чего на самом деле защищается Украина", - отметил он.

В день годовщины освобождения города украинцы почтили память всех погибших в Буче. Президент подчеркнул, что Украина помнит каждого, кто стал жертвой оккупации, и не забудет преступления врага.

Глава государства также заявил, что каждый, кто причастен к убийствам, пыткам и террору, должен быть привлечен к ответственности. Он выразил соболезнования семьям погибших и почтил память всех жертв войны в Украине.

"Светлая память каждому, чью жизнь забрала Россия, всем, кто погиб в Буче и по всей Украине от рук российских оккупантов", - резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, за четыре года после деоккупации Бучи Киевской области полицейскими уже раскрыто 124 самых дерзких военных преступления, совершенных российскими оккупантами. Также сообщено о подозрении 97 злоумышленникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!