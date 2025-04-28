Солнечно, но с заморозками: каких неожиданностей ждать от погоды в понедельник, 28 апреля

В последний понедельник апреля погода не принесет ожидаемого весеннего потепления. Синоптики прогнозируют солнечный день, но с заморозками.

Видео дня

Об этом пишет "Укргидрометцентр". Также отмечается, что 28 апреля осадки не прогнозируются. Но возможна небольшая облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0-3°С, на остальной территории 1-6°С тепла.

"На поверхности почвы заморозки 0-5°С. Температура днем 10-15°С тепла. В Закарпатье и Прикарпатье 14-19°С, на востоке и северо-востоке страны 7-12°С", – говорится в прогнозе.

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в Киевской области ожидаются заморозки в 0-3°С. Температура днем 10-15°С тепла. В Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°С. Температура днем 13-15°С тепла.

Кроме того, синоптики предупредили о метеорологических явлениях по Украине.

"Ночью 28, 29 апреля в восточных (28 апреля и в северных и центральных) областях заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый). 28 апреля в южной части и западных областях, 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0-5°С (І уровень опасности, желтый)", – добавляют синоптики.

Отмечается, что заморозки могут причинить вред раннецветущим плодовым деревьям и растениям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Напомним, что последствия глобального изменения климата уже оказывают существенное влияние на большую часть нашей планеты. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время изменение климата и глобальное потепление приведут к росту числа катастроф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!