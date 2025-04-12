Сокровища из прошлого: на Львовщине разоблачили попытки незаконного вывоза старинных монет и икон. Фото

Украинские пограничники на Львовщине остановили попытку вывоза с территории страны предметов, которые, вероятно, могут представлять культурную или историческую ценность. Сокровища прошлого хотели вывезти в Польшу.

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Об этом сообщили в пятницу, 11 апреля, на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Предметы старованны граждане пытались вывезти из двух пунктов пропуска – "Смольница" и "Шегини".

В "Смольнице" во время проверки автомобиля гражданина Польши, 1994 года рождения, в багажном отделении было найдено 18 старинных монет белого и желтого металлов. Датирование монет охватывает период с 1838 по 1945 годы – это почти столетие истории в кармане.

А в пункте пропуска "Шегини" у гражданки Украины пограничники обнаружили старинную икону. Она находилась в багажном отделении автомобиля марки Mercedes посреди личных вещей.

"Составляет ли выявленное культурную или историческую ценность, установит экспертиза", – отметили пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни работники пограничной службы задержали шестерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу. Правонарушителей доставили в подразделения ГПСУ.

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