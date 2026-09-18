Сохранятся до весны: как правильно хранить тыквы

Чтобы тыква на вашем огороде получилась по-настоящему сочной, сладкой и ароматной, крайне важно правильно выбрать время сбора. Но и это только половина дела – дальше необходимо правильно отправить его на хранение, чтобы он пролежал как можно дольше, не утратив своих свойств.

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Как определить, когда ваш овощ готов к сбору, и как правильно сохранить урожай, разбиралось издание VSN. Здесь всё определяется довольно чёткими критериями.

Обычно сбор тыкв планируют на сентябрь или первые дни октября, пока ночные температуры не опустились ниже нуля. В целом ориентироваться можно на сроки созревания конкретного сорта:

ранним тыквам, чтобы полностью созреть, хватает примерно 80-90 дней, поэтому их собирают еще в конце лета;

среднеспелым сортам требуется от 100 до 110 дней (это как раз сентябрьский урожай);

поздним сортам потребуется до 130 дней.

Если же синоптики предупреждают о внезапном похолодании, лучше не рисковать и собрать плоды чуть раньше – они прекрасно дозреют до нужной кондиции уже в теплом помещении.

Как понять, что тыква уже созрела

Понять, что овощ полностью готов к сбору, можно по нескольким весьма четким критериям. Вот перечень того, на что нужно обратить внимание.

Хвостик. Плодоножка становится сухой, твердой на ощупь и меняет цвет на сероватый или коричневый, словно кусочек сухой веточки.

Плодоножка становится сухой, твердой на ощупь и меняет цвет на сероватый или коричневый, словно кусочек сухой веточки. Кожица. Поверхность приобретает глубокий, насыщенный и матовый оттенок, а сама кожица становится настолько прочной, что ее трудно проткнуть ногтем.

Поверхность приобретает глубокий, насыщенный и матовый оттенок, а сама кожица становится настолько прочной, что ее трудно проткнуть ногтем. Звук. Если слегка постучать по бочке, вы услышите четкое глухое эхо.

Если слегка постучать по бочке, вы услышите четкое глухое эхо. Пятно снизу. Место, которым плод касался земли, светлеет и становится кремовым или ярко-желтым.

Место, которым плод касался земли, светлеет и становится кремовым или ярко-желтым. Никаких зеленых пятен. Если у плодоножки или самой кожуры ещё есть зеленоватые участки, овощу лучше дать еще немного времени.

Срезать урожай следует только острым инструментом, обязательно оставляя небольшой хвостик длиной около 4-6 см. Он служит естественным барьером, защищающим плод от бактерий и потери сока. За сам хвостик тыквы носить нельзя, ведь если он отломится, плод начнет быстро портиться. А перед тем как отправить овощи на зимнее хранение, их нужно обязательно проветрить и просушить в течение недели-двух в сухом, теплом помещении с хорошей вентиляцией.

Как правильно хранить тыквы зимой

Чтобы урожай без проблем долежал до весны, стоит соблюдать всего три простых правила.

Климат. Лучше всего плоды чувствуют себя при умеренной температуре – от +8 до +15 °C и умеренной сухости воздуха.

Лучше всего плоды чувствуют себя при умеренной температуре – от +8 до +15 °C и умеренной сухости воздуха. Где хранить. В квартире для этого отлично подойдет застекленная лоджия (если там не бывает минусовой температуры), кладовая или даже сухое место под кроватью.

В квартире для этого отлично подойдет застекленная лоджия (если там не бывает минусовой температуры), кладовая или даже сухое место под кроватью. Как разместить. Тыквы укладывают в один слой на деревянные настилы или плотный картон, оставляя между ними небольшое расстояние, чтобы они не соприкасались боками.

В таких условиях здоровая целая тыква легко сохранит свежесть от 4 месяцев до целого года. Главное – не класть их во влажные и холодные погреба, так как там они быстро покроются плесенью. Если же вы уже разрезали овощ, в холодильнике он сохранится около недели, а для более длительного хранения мякоть лучше нарезать кубиками или сделать из нее пюре и отправить в морозилку – там она спокойно пролежит до полугода.

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