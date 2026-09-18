Сохранятся до весны: как правильно хранить тыквы
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Чтобы тыква на вашем огороде получилась по-настоящему сочной, сладкой и ароматной, крайне важно правильно выбрать время сбора. Но и это только половина дела – дальше необходимо правильно отправить его на хранение, чтобы он пролежал как можно дольше, не утратив своих свойств.
Как определить, когда ваш овощ готов к сбору, и как правильно сохранить урожай, разбиралось издание VSN. Здесь всё определяется довольно чёткими критериями.
Обычно сбор тыкв планируют на сентябрь или первые дни октября, пока ночные температуры не опустились ниже нуля. В целом ориентироваться можно на сроки созревания конкретного сорта:
- ранним тыквам, чтобы полностью созреть, хватает примерно 80-90 дней, поэтому их собирают еще в конце лета;
- среднеспелым сортам требуется от 100 до 110 дней (это как раз сентябрьский урожай);
- поздним сортам потребуется до 130 дней.
Если же синоптики предупреждают о внезапном похолодании, лучше не рисковать и собрать плоды чуть раньше – они прекрасно дозреют до нужной кондиции уже в теплом помещении.
Как понять, что тыква уже созрела
Понять, что овощ полностью готов к сбору, можно по нескольким весьма четким критериям. Вот перечень того, на что нужно обратить внимание.
- Хвостик. Плодоножка становится сухой, твердой на ощупь и меняет цвет на сероватый или коричневый, словно кусочек сухой веточки.
- Кожица. Поверхность приобретает глубокий, насыщенный и матовый оттенок, а сама кожица становится настолько прочной, что ее трудно проткнуть ногтем.
- Звук. Если слегка постучать по бочке, вы услышите четкое глухое эхо.
- Пятно снизу. Место, которым плод касался земли, светлеет и становится кремовым или ярко-желтым.
- Никаких зеленых пятен. Если у плодоножки или самой кожуры ещё есть зеленоватые участки, овощу лучше дать еще немного времени.
Срезать урожай следует только острым инструментом, обязательно оставляя небольшой хвостик длиной около 4-6 см. Он служит естественным барьером, защищающим плод от бактерий и потери сока. За сам хвостик тыквы носить нельзя, ведь если он отломится, плод начнет быстро портиться. А перед тем как отправить овощи на зимнее хранение, их нужно обязательно проветрить и просушить в течение недели-двух в сухом, теплом помещении с хорошей вентиляцией.
Как правильно хранить тыквы зимой
Чтобы урожай без проблем долежал до весны, стоит соблюдать всего три простых правила.
- Климат. Лучше всего плоды чувствуют себя при умеренной температуре – от +8 до +15 °C и умеренной сухости воздуха.
- Где хранить. В квартире для этого отлично подойдет застекленная лоджия (если там не бывает минусовой температуры), кладовая или даже сухое место под кроватью.
- Как разместить. Тыквы укладывают в один слой на деревянные настилы или плотный картон, оставляя между ними небольшое расстояние, чтобы они не соприкасались боками.
В таких условиях здоровая целая тыква легко сохранит свежесть от 4 месяцев до целого года. Главное – не класть их во влажные и холодные погреба, так как там они быстро покроются плесенью. Если же вы уже разрезали овощ, в холодильнике он сохранится около недели, а для более длительного хранения мякоть лучше нарезать кубиками или сделать из нее пюре и отправить в морозилку – там она спокойно пролежит до полугода.
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