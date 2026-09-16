Что нужно сделать с малиной в сентябре, чтобы она обильно плодоносила в следующем сезоне

Уход за малиной осенью не должен быть хаотичным. Если она закончила плодоносить летом, лучшее время для обрезки – сейчас. Не откладывайте, так как это повлияет на состояние кустов и урожайность в следующем сезоне.

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Малина, плодоносящая осенью, также нуждается в обрезке, но эта процедура будет проводиться чуть позже, пишет OBOZ.UA.

Летняя малина плодоносит на двухлетних побегах, то есть тех, которые росли в предыдущем сезоне и плодоносят на второй год. После сбора урожая их побеги постепенно высыхают, поэтому их нужно удалять, чтобы предотвратить чрезмерное загущение куста.

Эта обработка, проводимая в конце лета, также улучшает аэрацию растений, что может снизить риск развития болезней. Правильная обрезка также способствует лучшему плодоношению в следующем сезоне, поскольку молодые побеги получают больше света, пространства и питательных веществ для роста.

Лучше всего обрезать летнюю малину сразу после окончания плодоношения. Если вы еще этого не сделали, можете воспользоваться секатором в сентябре.

Однако не откладывайте это надолго, поскольку старые, сухие побеги чрезмерно утолщают куст и могут помешать росту молодых побегов, которые дадут плоды в следующем сезоне.

Как правильно обрезать малину осенью

Нельзя просто взять секатор и начать обрезать всё подряд. Обрезку малиновых побегов нужно выполнять аккуратно и правильно. Самое главное – отделить старые побеги от новых.

Обрезайте те, что уже плодоносили, как можно ближе к земле. Вы узнаете их по древесному, более тёмному виду и по тому, что они начинают засыхать. Также удаляйте все слабые, поврежденные или больные побеги. Однако не удаляйте здоровые, молодые, однолетние побеги, поскольку они будут плодоносить в следующем году.

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