Сохранится теплая как для этой поры погода: синоптики дали прогноз на неделю

Ноябрь начался с "бабьего лета". В течение этой недели также удержится теплая как для этого времени погода, хотя температура будет испытывать незначительные колебания. Кое-где пройдут дожди.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее прогнозу, погоду у земной поверхности будет предопределять поле высокого давления, однако на высотах погодные процессы будут противоположными, что нагонит много облаков.

К тому же 4–6 ноября над Украиной будет проходить атмосферный фронт, который будет двигаться с запада и принесет дожди.

Осадки

Так, 4 ноября в большинстве регионов Украины, кроме юга и востока, пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

5 ноября осадки пройдут в северных, центральных и южных областях.

Начиная с 6 ноября начнет распространять свое влияние поле повышенного давления, поэтому будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений

В то же время температура будет достаточно теплой как для этого времени года.

А вот со второй половины недели начнет влиять антициклон, поэтому осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.

Ветер

Во время прохождения атмосферного фронта ветер сначала будет юго-западный. На востоке и юго-востоке – юго-восточный, 7-12 м/сек.

5 ноября ветер изменит свое направление на северо-западный, умеренных скоростей.

А с 6 ноября ветер будет ослабевать и будет переменных направлений вследствие антициклона.

Температурные показатели

Ближайшие две ночи ночная температура в пределах +3...+9. А уже 5-6 ноября на западе страны будет немного холоднее 0...+5. Во второй половине недели по всей территории Украины ночью +1...+7.

Зато дневная температура воздуха еще порадует украинцев. Столбики термометров будут показывать +8...+13, а на юге страны – до +16.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков. Первый месяц зимы принесет много осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Прогноз на зиму дала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

