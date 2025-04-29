Сохранение стипендий и учебные отпуска: в Минобороны озвучили новые образовательные гарантии для контрактников 18-24

Контрактники 18-24 лет получили новые образовательные гарантии, в том числе сохранение стипендий и учебные отпуска. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством обороны, был одобрен Кабмином во вторник, 29 апреля.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook. Он поблагодарил правительство за поддержку этой важной инициативы.

"Расширяем возможности для наших воинов строить свое будущее непосредственно во время прохождения службы", - отметил Рустем Умеров.

Предусматривающие изменения:

– сохранение мест обучения и стипендий во время военной службы;

– право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;

– возможность получать обучающие отпуска для составления сессий.

"Наша цель – поддерживать сознательно вставших на защиту государства и создавать условия для их развития и самореализации – как во время службы, так и после победы", – отметил Рустем Умеров.

Напомним, что по состоянию на 18 апреля 2025 года уже сотни молодых людей уже подписали контракты в рамках новой программы добровольцев "Контракт 18-24", стремительно набирающей обороты. Участники уже получают первые выплаты, приносят присягу и проходят подготовку к выполнению боевых задач.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине расширили перечень должностей, на которые могут претендовать присоединившиеся к проекту "Контракт 18-24" добровольцы. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, количество доступных должностей выросло вдвое – с 9 до 18.

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