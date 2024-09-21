София Левицкая: художница, добившаяся успеха в Париже, перевела на французский 'Вечера на хуторе близ Диканьки'

В списке украинских художниц, прославившихся за границей, имя Софии Левицкой стоит радом с именами Александры Экстер и Сони Делоне, которые по приезде Левицкой в Париж взяли над ней шефство. Она обладала разносторонним художественным даром, ей были подвластны любые жанры – портрет, пейзаж, декоративные макеты для текстиля – тканей (особенно японского шелка) и ковров, гравюра, иллюстрации, ей удавались исторические сюжеты, которые выглядели как тонкая стилизация старинной живописи.

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Те, кто знал Левицкую, восхищались и ее личностью. Приятель художницы – друг Ван Гога, художник-символист Эмиль Бернар, очень точно сказал о Левицкой: "Она была редкостью на земле. Когда она держала кисть в руке, казалось, что палитрой ей служит радуга. У нее была чарующая душа, которую можно было слушать как музыку. В ее голосе звучали такие чувства, что кажется, будто бы она не от мира сего".

Между Подольем и Киевом

София Филипповна Левицкая родилась в марте 1874 года в богатой графской семье на украинском Подолье – в селе Выхилевка, которое сегодня территориально относится к Хмельницкой области. Там же прошло ее детство – пожалуй, единственный счастливый период в драматической судьбе этой женщины. Теплое время года семья проводила в своем сельском имении, а на зиму переезжала в Киев – город поражал девочку не только своей красотой, но и возможностями, которые он предоставлял ей в перспективе. София мечтала учиться живописи – в детстве она посещала Киевскую художественную школу, где брала уроки у Сергея Светославского, который был наставником и другой знаменитой украинской художницы – Александры Экстер.

Несчастливый брак и больная дочь

Как только Софии исполнилось 19 лет, родители – практически без ее согласия – выдали девушку замуж за врача Юстина Маниловского, который злоупотреблял алкоголем и в состоянии опьянения часто издевался над своей молоденькой женой. В результате у Софии родилась умственно отсталая дочь Ольга, в чем муж опять-таки обвинил именно ее – жизнь женщины превратилась в настоящий ад. Не выдержав издевательств, она сбежала в родительский дом.

Переезд в Париж

Когда дочь немного подросла, Левицкая, оставив ее на попечение родителей, уехала в Париж, где поступила в художественную школу Эколь де Боз-Ар, которую также называют Академией изящных искусств. Здесь она наконец-то получила возможность посвящать все свое время любимому занятию. Днем София посещала лекции и копировала картины великих мастеров в Лувре, а по вечерам – не зря она поселилась на богемном Монмартре – общалась с такими же начинающими художниками, которые бунтуют против всего, что, на их взгляд, отжило свое в искусстве живописи. В интересное время слома старых традиций шел поиск новых средств выражения и формирование новых, модернистских живописных течений.

Стиль украинской народной живописи

Левицкая сначала работала в стиле кубизма, фовизма и постимпрессионизма, но впоследствии смогла отыскать свой собственный, неповторимый стиль. С 1910 года она выставлялась в парижских салонах и принимала участие в художественных выставках, а в 1913-м удостоилась и персональной. Самые знаменитые картины художницы – "Сбор яблок", "Танцующие девушки", "Белый единорог в райском саду", "Кавалькада", "Пильщики", "Купальщица", "Дорога среди апельсиновых деревьев" – написаны в стиле украинского народного декоративно-прикладного искусства. Работы Левицкой неизменно получали одобрительные отзывы от арт-рецензентов, включая такого авторитетного литературного и художественного критика, как поэт и писатель Гийом Аполлинер, который высоко оценил ее "Единорога".

Гостеприимная хозяйка творческого салона

В Эколь де Боз-Ар София познакомилась с Жаном Ипполитом Маршаном, который стал ее вторым мужем. Они поселились в скромной квартире на улице Коленкур, которая во многом усилиями Софии превратилась в творческий салон. Каждый четверг там собирались их друзья-художники: у Левицкой и Маршана бывали Эмиль Бернар, Рауль Дюфи, Андре де Сегонзак, Валдо Барбе, Антонен Мерсье, Робер Лотирон и многие другие. По словам тех, кому посчастливилось побывать в доме Левицкой и Маршана как в Париже, так и на юге Франции, куда в 20-х годах София Филипповна ежегодно выезжала, чтобы писать пейзажи и портреты, она была замечательной хозяйкой. Несмотря на стесненные материальные обстоятельства, Левицкая встречала гостей с чисто украинским радушием и хлебосольностью. Если не было денег на то, чтобы приготовить полноценный обед, угощение к чаю – конфеты и печенье, которое она покупала или пекла сама, – у нее было всегда. По словам украинского художника Алексея Грищенко, все любили ее за присущие ей доброжелательность и доброту: она умела забывать о собственных невзгодах, чтобы найти для собеседника нужное слово, поддержать или подбодрить.

Перевод гоголевской повести

В Париже Левицкая не только занималась живописью, но и популяризировала украинское искусство. Так, после Первой мировой войны вместе с поэтом Роже Алляром она занялась переводом на французский язык повести Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки", более того, она сама проиллюстрировала ее. В 1921 году книга была напечатана ограниченным тиражом, сейчас она является раритетом и ее можно отыскать только в коллекциях состоятельных коллекционеров-библиофилов. Иллюстрировала Левицкая и книги французских авторов, среди которых "История святого Людовика" Жана Жуанвиля, "Набросок Змея" Поля Валери, "Палисадник Жоффруа" Андре Терива и другие. В это время она, будучи популярной парижской художницей, много писала на заказ, что позволило ей держаться на плаву в материальном плане.

Смерть и "Общество приятелей Софии Левицкой"

После расставания с Маршаном, а они развелись после 20 лет совместной жизни, София осталась один на один с дочерью, которую еще в 1920 году, когда вследствие революции и Гражданской войны ситуация в Украине обострилась, родители отправили к матери в Париж. Однако не только вылечить, но и стабилизировать психическое состояние Ольги не удалось, и она доставляла Софии много неприятностей. Ситуация дошла до того, что однажды художница, находясь на грани отчаяния, пыталась отравить дочь. К счастью, у нее ничего не получилось, но постепенно у самой художницы начали проявляться признаки психического расстройства. Она еще успела порадоваться своим выставкам в Берлине, Праге и – особенно – на родной Украине, во Львове, но это были последние ее успехи.

20 сентября 1937 года София Левицкая скончалась от нервного истощения. После смерти художницы ее друзья объединились в "Общество приятелей Софии Левицкой", которое должно было популяризировать ее творчество и хранить память о ней. К сожалению, до нашего времени дошло очень мало картин художницы, большая их часть исчезла – была уничтожена или похищена – во время Второй мировой войны, в сборнике "Митці України" ей посвящено всего лишь несколько строк, не существует и посвященных ее творчеству художественных исследований, но есть надежда на то, что они появятся в ближайшее время.