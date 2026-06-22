Сода, соль и фольга: три лучших средства, которые вернут блеск столовым приборам за минуту

Чтобы вернуть столовым приборам сияющий блеск, не обязательно их мыть агрессивной химией. Достаточно всего лишь, например, в растворе пищевой соды с лимонной кислотой (или солью).

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Редакция FoodOboz делится полезными и действенными советами от кулинаров, как и чем до блеска отчистить столовые приборы.

Для эффективной чистки без усилий используйте один из проверенных и безопасных методов

Метод 1: Сода, соль и фольга (идеально от потемнений)

Этот способ работает как щадящая химчистка за счет химической реакции. Застелите дно кастрюли куском пищевой фольги (блестящей стороной вверх). Сложите ложки и вилки на фольгу. Добавьте по 1 столовой ложке соды и соли, залейте кипятком так, чтобы вода покрывала приборы. Оставьте их в растворе на 10-20 минут, затем промойте и насухо протрите мягкой тканью.

Метод 2: Сода и лимонная кислота

Отлично удаляет известковый налет и застарелый жир.

Налейте 2 литра горячей воды, добавьте 2 столовые ложки соды и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Тщательно перемешайте и замочите в смеси ложки и вилки на 30 минут. Промойте холодной водой и отполируйте полотенцем до блеска.

Метод 3: Уксус или лимонный сок (быстрый блеск)

Быстрый способ для удаления легких пятен и разводов.

Протрите приборы салфеткой, смоченной 9% столовым уксусом или лимонным соком. Можно оставить их в слабом растворе уксуса (1 часть уксуса на 10 частей воды) на 10-15 минут. Ополосните водой и обязательно вытрите насухо.

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