Чем до блеска отмыть пригорелые кастрюли: делимся простыми, но действенными домашними средствами
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Если ваша кастрюля пригорела, не спешите ее выбрасывать. Достаточно всего лишь подобрать правильные средства, но не агрессивные.
Редакция FoodOboz делится советами, как и чем отмыть и отчистить пригорелые кастрюли до блеска.
Кипяток
Быстро удалить нагар поможет кипячение. Залейте дно кастрюли водой, добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды или лимонной кислоты и прокипятите 15-20 минут. Дайте воде остыть, после чего легко снимите размягченную грязь мягкой губкой. Выбор лучшего метода зависит от материала вашей посуды.
Для нержавеющей стали
Справляться с застарелыми загрязнениями в такой посуде поможет поваренная соль или уксус.
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