УкраїнськаУКР
русскийРУС

Чем до блеска отмыть пригорелые кастрюли: делимся простыми, но действенными домашними средствами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
105
Как легко отмыть кастрюлю от нагара
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если ваша кастрюля пригорела, не спешите ее выбрасывать. Достаточно всего лишь подобрать правильные средства, но не агрессивные.

Чем отмыть кастрюлю до блеска

Редакция FoodOboz делится советами, как и чем отмыть и отчистить пригорелые кастрюли до блеска. 

Кипяток 

Быстро удалить нагар поможет кипячение. Залейте дно кастрюли водой, добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды или лимонной кислоты и прокипятите 15-20 минут. Дайте воде остыть, после чего легко снимите размягченную грязь мягкой губкой. Выбор лучшего метода зависит от материала вашей посуды.

Как и чем отмыть кастрюли от нагара

Для нержавеющей стали

Справляться с застарелыми загрязнениями в такой посуде поможет поваренная соль или уксус.

Чистые кастрюли

Также на OBOZ.UA сообщалось, почему прилипает картофель к сковороде. 

Украинапосуда
Редакционная политика