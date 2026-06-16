Чем до блеска отмыть пригорелые кастрюли: делимся простыми, но действенными домашними средствами

Если ваша кастрюля пригорела, не спешите ее выбрасывать. Достаточно всего лишь подобрать правильные средства, но не агрессивные.

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Редакция FoodOboz делится советами, как и чем отмыть и отчистить пригорелые кастрюли до блеска.

Кипяток

Быстро удалить нагар поможет кипячение. Залейте дно кастрюли водой, добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды или лимонной кислоты и прокипятите 15-20 минут. Дайте воде остыть, после чего легко снимите размягченную грязь мягкой губкой. Выбор лучшего метода зависит от материала вашей посуды.

Для нержавеющей стали

Справляться с застарелыми загрязнениями в такой посуде поможет поваренная соль или уксус.

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