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Сочный шашлык из свинины в маринаде из пива: точный рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Шашлык из свинины

Домашний шашлык можно готовить из любого мяса, а также рыбы, даже печени и просто из сала и овощей. Мариновать мясо нужно в маринаде, который имеет кислоту, например, томатный сок, киви, а также кефир, так как именно кислота в этих продуктах размягчит волокна мяса и сделает шашлык сочным и мягким. Еще хорошо для маринада подойдет газированные напитки – вода минеральная, кока-кола, пиво, квас. 

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Пиво для маринада

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из свиного мяса, который готовится в маринаде из пива. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты на 1 кг мяса:

  • свинина – ошеек или куриное филе
  • 300 мл пива 
  • 3 ст.л. масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 большая луковица
  • 50 мл соевого соуса
  • специи для мяса или по 1 ч.л. соли, копченой паприки, сухой аджики и немного кари
  • 1 ст.л. меда и немного терияки для смазывания шашлыка

Способ приготовления: 

1. Мясо нарезаем кусочками, добавьте специи и лук полукольцами.

Мясо со специями

2. Влейте соевый соус, мед, терияки, пиво, перемешайте все и маринуем мясо от 3-х часов до суток.

Маринад для мяса

3. Готовьте шашлык обязательно переворачивая, чтобы мясо равномерно приготовилось.

Готовый шашлык

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