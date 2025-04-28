Сочный шашлык из свинины в маринаде из пива: точный рецепт

Домашний шашлык можно готовить из любого мяса, а также рыбы, даже печени и просто из сала и овощей. Мариновать мясо нужно в маринаде, который имеет кислоту, например, томатный сок, киви, а также кефир, так как именно кислота в этих продуктах размягчит волокна мяса и сделает шашлык сочным и мягким. Еще хорошо для маринада подойдет газированные напитки – вода минеральная, кока-кола, пиво, квас.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из свиного мяса, который готовится в маринаде из пива.

Ингредиенты на 1 кг мяса:

свинина – ошеек или куриное филе

300 мл пива

3 ст.л. масла

2 зубчика чеснока

1 большая луковица

50 мл соевого соуса

специи для мяса или по 1 ч.л. соли, копченой паприки, сухой аджики и немного кари

1 ст.л. меда и немного терияки для смазывания шашлыка

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем кусочками, добавьте специи и лук полукольцами.

2. Влейте соевый соус, мед, терияки, пиво, перемешайте все и маринуем мясо от 3-х часов до суток.

3. Готовьте шашлык обязательно переворачивая, чтобы мясо равномерно приготовилось.

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