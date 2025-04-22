Сочные рубленные куриные котлеты без жарки: самый простой рецепт

Куриные котлеты можно готовить из разного фарша, а именно – мелкого и рубленого. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш свежие овощи, тертый твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких в приготовлении рубленных котлет с помидорами, кукурузой и сыром в духовке.

Ингредиенты:

500 г филе курицы

1 небольшой помидор

1 яйцо

2 ст. л. консервированной кукурузы

1 ст. л. сметаны

сухой чеснок, копченая паприка, соль

40 г муки

100 г сыра

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2. Перемешиваем до однородности.

3. Выкладываем котлеты на застеленный пергаментом противень.

4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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