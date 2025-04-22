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Сочные рубленные куриные котлеты без жарки: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Сочные рубленные куриные котлеты без жарки: самый простой рецепт

Куриные котлеты можно готовить из разного фарша, а именно – мелкого и рубленого. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш свежие овощи, тертый твердый сыр.

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Запеченные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких в приготовлении рубленных котлет с помидорами, кукурузой и сыром в духовке.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 500 г филе курицы
  • 1 небольшой помидор
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. консервированной кукурузы
  • 1 ст. л. сметаны
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • 40 г муки
  • 100 г сыра

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

Основа для котлет

2. Перемешиваем до однородности.

Приготовление котлет

3. Выкладываем котлеты на застеленный пергаментом противень.

Сколько готовить котлеты в духовке

4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Готовые котлеты

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