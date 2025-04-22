Видео дня
Сочные рубленные куриные котлеты без жарки: самый простой рецепт
Куриные котлеты можно готовить из разного фарша, а именно – мелкого и рубленого. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш свежие овощи, тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких в приготовлении рубленных котлет с помидорами, кукурузой и сыром в духовке.
Ингредиенты:
- 500 г филе курицы
- 1 небольшой помидор
- 1 яйцо
- 2 ст. л. консервированной кукурузы
- 1 ст. л. сметаны
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- 40 г муки
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.
2. Перемешиваем до однородности.
3. Выкладываем котлеты на застеленный пергаментом противень.
4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: