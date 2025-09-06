Собирать можно уже через неделю: какие травы быстрее всего растут

Огородная зелень – тот тип растений, которые дают урожай быстро. Даже едва пробившись из земли, она уже пригодна для использования как микрогрин, а свежие молодые листочки можно добавлять в салаты, супы и напитки.

Видео дня

Отдельные виды зелени дают урожай уже буквально за неделю. А выращивать их можно не только в открытом грунте, но и в горшках в помещении. Вот какие травы рекомендует для выращивания блог Марты Стюарт на основе советов своих экспертов.

Лимонная вербена

Листья этой зелени имеют приятный лимонный аромат и украшают вкус многих блюд – чаев, десертов, салатов. Впрочем, для выращивания ей нужно устойчивое тепло. Поэтому на огороде она приживется летом и хорошо будет чувствовать себя в горшке на кухне.

Петрушка

Петрушка является универсальной травой, которую можно добавлять во множество блюд – мясные рагу, овощные супы, салаты. Она достаточно устойчива к прохладной погоде и хорошо приживается в горшке.

Мелисса лекарственная

Эта ароматная трава используется и как пряность, и как природное успокаивающее средство. Вкусна она как в вечернем травяном чае для засыпания, так и в различных травах. Выращивать ее лучше в контейнере, ведь она быстро разрастается и захватывает большую территорию, вытесняя другие растения.

Монарда трубчатая

Эту траву еще называют диким бергамотом. Она зимостойка и весьма привлекательна для насекомых-опылителей, поэтому для нее стоит найти место в своем саду. Монарду лекарственную можно использовать вместо тимьяна или орегано во многих рецептах.

Шнитт-лук

Если вы новичок в выращивании трав и хотите начать с простого растения, посадите шнитт-лук. Он очень неприхотлив, не требует какого-то особого ухода, устойчив к отсутствию полива и быстро дает ароматные витаминные ростки.

Укроп

Нежные ажурные листочки этого растения содержат огромное количество эфирных масел, которые прекрасно дополняют вкус многих блюд. Это однолетнее самосевное растение, которое можно понемногу подсеивать раз в несколько недель в течение всего теплого сезона и выращивать дома в горшке. Молодые листочки дают особенно выраженный и при этом нежный вкус.

Базилик

Благодаря своему сладковато-острому вкусу базилик — настоящая звезда средиземноморской кухни. Посадите несколько растений на огороде или в горшках и каждую неделю отщипывайте примерно треть листьев прямо у стебля, чтобы растение разветвлялось и давало больше молодой ароматной зелени.

Лимонная мята

Еще одна зелень с нотками цитрусовых в аромате. После того, как она укоренится, даст множество листьев для использования в чаях, салатах, коктейлях и других блюдах. Впрочем, как и большинство видов мяты, этот инвазивный вид лучше выращивать в контейнерах.

Мята ананасная

Этот интересный сорт мяты имеет привкус ананаса. Она обладает способностью привлекать полезных насекомых в ваш сад во время цветения. А еще прекрасно подходит для десертов. Выращивайте ее в контейнере.

Мята колосистая

Свежий аромат этого растения дополняет салаты, овощные блюда, напитки. Именно ее добавляют по классическому рецепту в коктейль мохито. Сбор урожая можно начать в течение двух месяцев после высадки растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что можно посадить в августе, чтобы успеть собрать урожай еще до конца теплого сезона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.