Еще можно собрать урожай: что посадить в сентябре

Сентябрь в календаре огородника является месяцем, когда главным видом работ является сбор урожая. Однако опытные любители самостоятельно выращивать овощи говорят, что в последние теплые деньки стоит сажать некоторые растения, а что-то подсеивать, чтобы получить последний свежий урожай сезона.

Обо всем этом подробно рассказала автор канала "Огородница из Одессы". Она посоветовала, что можно посеять в сентябре и как правильно воспользоваться тем, что после этого вырастет.

По словам блогера, для посадки в сентябре подходят зеленые листовые овощи. Они хорошо чувствуют себя в холодном климате, быстро прорастают и их можно потреблять даже в недозрелом виде. К таким овощам относятся салат, латук, укроп, петрушка, руккола, пастернак, щавель, базилик и шпинат. Молодую зелень этих растений можно употреблять сразу, а можно заморозить или высушить на зиму.

Особого внимания стоит руккола — устойчивая к холоду, насыщеная витаминами и неприхотливая в уходе. Ее можно высевать в течение всего сентября с промежутком в 2–3 недели. Основные требования просты: рыхлая почва, умеренный полив, органические подкормки и температура около 18–20°С. Растение выдерживает также ранние заморозки.

Кроме того блогер советует в сентябре посвятить время высадке плодовых деревьев и кустов в саду. Это удачное время, чтобы высадить груши, яблони, сливы, вишни, смородину, крыжовник и виноград. У них еще будет достаточно времени, чтобы хорошо прижиться до наступления холодов.

Сентябрь также подходит для посадки луковичных цветов. Высаживать можно многолетние тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, лилии, гладиолусы, ирисы, подснежники и мускари. Так же на зиму можно сажать луковичные овощи – лук и чеснок.

