Снова ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 16 марта

В Украине 16 марта без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь. Также на Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром туман, из-за которого объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра. В частности, ожидается температура ночью от 4° тепла до 1° мороза (на побережье морей соответственно 2-7° тепла), а днем 6-11° тепла. На западе страны прогнозируется до 15°.

В субботу и воскресенье ожидается южный ветер с переходом на северо-западный, со скоростью не более 5-10 м/с.

А уже в воскресенье в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях пройдут небольшие и умеренные дожди.

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер южный (5-10 м/с). Температура в области ночью будет от 4° тепла до 1° мороза, а днем 6-11° тепла. В самом Киеве ночью ожидают 0-2° тепла, днем 7-9°.

Отдельно синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях в Киевской области. В результате сбросов воды из Киевского водохранилища на реке Днепр в столице и Бориспольском районе области уровни воды будут выше отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Также в Укргидрометцентре отметили, что 16 марта ночью и утром в Прикарпатье и в центральных (кроме Полтавской) областях туман с видимостью 200-500 м. Это считается явлением первого (желтого) уровня опасности. "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха пообещала холода до конца марта. Однако сейчас, по ее словам, фиксируется тенденция к незначительному постепенному повышению температуры.

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