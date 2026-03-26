Снова на витринах: какие вещи из СССР сейчас стали популярными

Хотя мода времен СССР многим сейчас кажется неуклюжей, а вещи – неудобными, некоторые предметы, присущие той эпохе, начали возвращаться в наш быт. Их возвращение часто объясняют не столько ностальгией, сколько глобальным трендом на цикличность моды и поиск аутентичности.

То, что когда-то казалось признаком дефицита или "бабушкиным наследием", сегодня переосмысливается новым поколением. Молодежь ищет предметы с историей, которые возвращают из цифрового мира в аналоговый, приятны на ощупь и могут служить годами. OBOZ.UA рассказывает о пятерке таких предметов.

Виниловые пластинки: магия физического носителя

Хотя в СССР винил часто был единственным способом услышать любимую музыку, сегодня его популярность базируется на желании "замедлиться". В век стримингов, когда любой трек доступен за секунду, пластинка предлагает превратить прослушивание музыки из механического действия в целый ритуал. Диск нужно аккуратно достать из конверта, чтобы не повредить, осторожно поставить иглу и запустить проигрыватель. Глубокий, "теплый" звук и эстетика больших обложек превратили пластинки в объект коллекционирования и стильный элемент интерьера.

Авоськи: экологичность вместо пластика

Сетчатая сумка, которую когда-то носили в кармане "на всякий случай" ("авось" что-то выбросят на прилавок в эпоху тотального дефицита), сейчас стала символом сознательного потребления. В мире, борющемся с пластиковым загрязнением, авоська оказалась идеальной многоразовой альтернативой пакетам. Она компактная, прочная, а благодаря современным цветам и материалам – еще и выглядит как стильный аксессуар для походов за продуктами или на пляж. К тому же, она не такая вместительная, как пакет – лишнего точно не купишь.

Ковры на стенах: уют и звукоизоляция

Раньше ковер на стене был признаком достатка и способом утеплить холодную бетонную панельку. Потом он стал объектом насмешек. Но сегодня дизайнеры интерьеров снова вернулись к коврам, но уже в концепции "мягкого минимализма" или этно-стиля. Ковры из натуральной шерсти с традиционными орнаментами добавляют помещению фактурности и прекрасно поглощают лишние шумы, что актуально для современных квартир с открытой планировкой. К тому же такой декор создает уют лучше, чем постеры или картины под холодным стеклом.

Стаканы-гранчаки: стильность советского модернизма

Знаменитый "граненый стакан" вернулся в моду как символ лаконичности. Его геометрическая форма оказалась настолько эргономичной и выносливой, что сегодня эти стаканы массово появляются в хипстерских кофейнях и концептуальных барах. Они идеально подходят как для чая в подстаканнике, так и для современных коктейлей, добавляя сервировке нотки ностальгического брутализма.

Спортивные костюмы в стиле ретро: эстетика спальных районов

Как ни крути, большинство из нас живет в серых спальных районах, застроенных типичными советскими панельками. А что выглядит в таких декорациях более органично, чем спортивки с лампасами, олимпийки на молнии и специфические сочетания цветов, которые были пределом мечтаний в 80-х и 90-х? Тем более сейчас одежда такого стиля переживает настоящий ренессанс. Ретро-костюмы ценят за удобство и легкую ироничность, которую они привносят в образ. Это способ выглядеть расслабленно и чувствовать себя комфортно, но с выразительным акцентом на ретро.

